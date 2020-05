RIP: OXMOX trauert um Moon Martin

Musik-Legende Moon Martin ist im Alter von nur 69 Jahren gestorben. John David “Moon” Martin schrieb u.a. Robert Palmers Welthit “Bad Case Of Loving You (Doctor, Doctor)“, Willy DeVilles “Cadillac Walk” und spielte mit Größen wie Janis Joplin, Linda Ronstadt, Jesse Ed Davis und Jimi Hendrix. Das Oklahoma Museum of Popular Culture ehrte den legendären Studiogitarristen und Songschreiber, der bereits als Junge mit Elvis im Studio aufnahm. Sein Spitzname “Moon” kommt übrigens daher, dass er das Wort “Moon” in besonders vielen seiner Songs einbaute. Wir werden diesen großartigen Musiker sehr vermissen.

