Sheila sucht eine WG

American-Staffordshire-Terrier-Labrador-Mischling, weibl., Geb. ca. 2006

Die liebe Sheila kam als behördliche Sicherstellung ins Tierheim. Sie ist eine freundliche Seniorin, die Menschen wie Hunden gleichermaßen freundlich gegenübertritt. Kinder stehen einer Vermittlung nicht im Wege, doch am liebsten wünscht sich die Omi ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause ohne viel Trubel, in dem sie ihren Lebensabend verbringen kann. Das Hunde-Einmaleins kennt Sheila und auch an der Leine geht sie entspannt mit. Wegen ihres Alters wird Sheila nicht kastriert, weshalb sie nicht in eine Familie vermittelt wird, in der bereits ein unkastrierter Rüde lebt. Über einen ruhigen Hundekumpel, der genauso gemächlich durchs Leben geht wie sie, würde sie sich sicher freuen. Da Sheila Allergikerin ist, bekommt sie Spezialfutter, welches sie ohne Probleme zu sich nimmt und das ihr auch nach der Vermittlung verabreicht werden sollte.

