WIR SIND OXMOX!

Schokoschnute

Gemeinsam mit ihrem Frauchen Hanna ist Schokoschnute stets auf der Suche nach einer guten Story. Neben Inspiration, Recherche- Unterstützung und Ideen-Gebung sorgt die braun-weiße Französin mit dem feinen Näschen für ein ausgeglichenes Büroklima. Mit ihrem lieben Charakter und ihrer sanften Art bringt sie „Laissez Faire“ in den Büroalltag und sorgt als Gute-Laune-Managerin und Thai-Chi-Beauftragte für eine angenehme Arbeitsatmosphäre unter den zwei- und vierbeinigen Kollegen. Fernab des Büros jagt Schokoschnute am liebsten über Felder und Wiesen, lehrt den Mäusen das Fürchten oder unternimmt Ausflüge ans Wasser.

Henning Wehland

(Foto: Ricarda Spiegel)

Bei einem OXMOX-Interview entpuppte sich der Rock-Musiker als Fan unseres Magazins und wollte direkt bei uns mitmachen. Seitdem bereichert Henning unser Team mit seinen Kolumnen und als Mitglied der Musikspiegel-Crew. Seinen Durchbruch feierte der 48-Jährige allerdings nicht bei uns, sondern als Sänger der Münsteraner Band H-Blockx, die in den 90ern mit Hits wie „Little Girl“ durchstartete. Seit einigen Jahren ist Henning außerdem solo unterwegs und veröffentlichte vergangenen Oktober die LP „Gesetz der Toleranz“, mit der er nächstes Jahr in Hamburg gastiert. Was diesen Monat Hennings musikalischen Tops und Flops sind, erfahrt ihr im aktuellen OXMOX! henningwehland.de

Christian Kind

Anhand Chris‘ Musikspiegel-Bewertungen lässt sich unschwer erkennen, dass er sich dem Hard Rock und Metal verschrien hat. Diese Leidenschaft machte den Hamburger auch zum Inhaber der Plattenkiste in Hoheluft-West, einer echten Goldgrube für Musik-Freunde, die schönes Vinyl und CDs zu schätzen wissen. Dessen Punk-Nilpferd-Maskottchen wurde kürzlich auf den Namen „Macker“ getauft und ist nun auch auf dem Plattenkiste Merch zu sehen!