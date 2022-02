St. Patrick’s Day Warm-up mit SLANE Irish Whiskey im The Irish Rover!

Craic (irischer Slang für Spaß und Unterhaltung) – davon wird es am Mittwoch, 16. März sicherlich mehr als genug geben! Denn Slane Irish Whiskey veranstaltet an diesem Tag seinen St. Patrick’s Day Warm-up und lädt anlässlich des irischen Nationalfeiertags zum Feiern und Verkosten in den traditionsreichen Irish Pub “The Irish Rover”, in der Hamburger Neustadt ein.

Los geht’s ab 18.30 Uhr! Willkommen sind alle, die sich bereits auf St. Patrick’s Day einstimmen, Whiskey trinken und ein Stück irische Heimat und Gastfreundschaft erleben möchten. Pünktlich sein lohnt sich, denn die ersten 30 Gäste erhalten einen Slane Ginger oder Slane Tonic for free. Wer es nicht so früh schafft: Die ein oder andere Shotrunde wird am Abend auch mal so über die Theke rausgehen.

Bei Slane handelt es sich um einen besonders milden wenngleich komplexen irischen Whiskey, der erst vor Kurzem den deutschen Markt betreten hat. Seinen einzigartigen Geschmack erhält er aufgrund der sogenannten Triple Cask-Reifung, die in drei unterschiedlichen Fässern – Virgin Oak, Seasoned (Bourbon) Oak und im Oloroso Sherryfass – vollzogen wird. Ob pur, on the rocks oder als Longdrink: Wie unglaublich wohlschmeckend und vielseitig Slane Whiskey ist, davon können sich Hamburger Whiskey- und Irland-Fans bei dem Event im The Irish Rover selbst überzeugen.

Und da es sich zu einem solchen Anlass nur richtig mit Musik feiern lässt, gibt es natürlich auch ordentlich was auf die Ohren: Die Rock-Urgesteine und Hamburger Lokalmatadore 5th Avenue geben sich die Ehre und werden ab 20 Uhr für passende Live-Musik sorgen und dem Publikum einheizen.

St. Patrick`s Day Warm-Up Party

The Irish Rover

Am Großneumarkt 8

20459 Hamburg

18.30 Uhr bis open end