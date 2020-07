START-UP Talks: Digitalisierung zu Lockdown-Zeiten

Der Lockdown hat so gut wie jeden Lebens- und Arbeitsbereich umgekrempelt. Die Dmexco präsentiert ein neues Digital-Konzept für das Jahr 2020. Nach vier Monaten Arbeiten im Remote-Modus, schafft die Agentur Zum goldenen Hirschen die Anwesenheitspflicht für alle Standorte ab. 46 Prozent der globalen Unternehmen beobachten während der Corona-Maßnahmen einen Anstieg des digitalen Geschäfts – Entwicklungen, die die Chance haben unser New Normal nachhaltig zu gestalten.

VON DER DK-BÜHNE ZUM GEMEINSAMEN START-UP

DIE GRÜNDERGESCHICHTE VON MINDFUEL.

Mindfuel wurde von Nadiem von Heydebrand und Maximilian Könnings am 01.Oktober 2019 offiziell gegründet. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Studienzeit, was mittlerweile gute 12 Jahre her ist. Sie haben nicht nur als Kommilitonen prächtig miteinander harmoniert, sondern auch beruflich. Ihre Wege kreuzten sich schnell wieder auf gemeinsamen Projekten. Max als Global Senior Product Manager bei Vorwerk und Nadiem als Executive Data Strategist bei der Alexander Thamm GmbH. Gemeinsam arbeiteten sie jahrelang an der datengetriebenen Digitalisierung der kleinsten Küche der Welt: Vorwerk’s Thermomix mit seinen Produktserien TM5, TM6 und der digitalen Rezepte-Plattform Cookidoo. Auf dem DK2019 präsentierten sie uns wie man mit Daten die User Experience signifikant verbessern, Rezeptempfehlungen entwickeln und den Brokkoliverbrauch in Tonnen auf Postleitzahlgebiet berechnen kann. Unvergessen bleibt auch das Lieblings-Thermomixrezept der Portugiesen: Caipirinhas in der Uhrzeit zwischen 01:00 und 03:00 morgens.



DK Talk mit Phillip Böndel von BUTTER.

Die Agentur BUTTER. wurde 1995 von der Deutschen Werbekoryphäe Werner Butter gegründet. Werners Kampagnen, vor allem die für den VW Käfer und den VW Golf, gelten heute als Klassiker der deutschen Werbung. Dazu zählen beispielsweise der Claim „Da weiß man, was man hat“ (für den VW Käfer, 1970 von Persil übernommen), „Er läuft und läuft und läuft“ und „Der Ervolkswagen“. Im Jahre 2005 wurde Werner Butter in die Hall of Fame der deutschen Werbung aufgenommen.

Inzwischen besteht die Düsseldorfer Kreativagentur aus 85 Visionären, Strategen, Ideengebern und Querdenkern und ist Leadagentur für große Marken wie KFC, Das Örtliche, Vitamalz, Krombachers Fassbrause, ARAG oder EIZO. Erst Anfang dieses Jahres konnte die Agentur mit ihrer TikTok-Challenge #dothecolonel für KFC einen bundesweit beachteten Erfolg feiern. Im DK Talk haben wir mit Phillip Böndel, Geschäftsführer Beratung Digital, darüber gesprochen, wie BUTTER. die Krise von Beginn an als neue Perspektive verstanden hat.

DK Talk mit Rayk Hahne von Codu Training

Rayk Hahne ist Unternehmensberater, Profisportler mit DM, EM und WM-Titeln, Familienvater und Podcaster. Er hat über 10 Jahre Erfahrung in der Beratung klein- und mittelständischer Unternehmen. Mit seinem Podcast „Unternehmerwissen in 15 Minuten“ erreicht Rayk monatlich über 50.000 begeisterte Hörer. Dort gibt er Unternehmern Werkzeuge und klare Strukturen an die Hand, mit denen unternehmensinterne Prozesse optimiert, die Arbeitszeit reduziert und der Umsatz spielend leicht um ein Vielfaches gesteigert werden.

Bereits vor der Corona-Krise führte Rayk seine 40 Mitarbeiter und das Recruiting komplett virtuell und dezentral – ohne diese persönlich vor Ort zu treffen. Im DK Talk sprechen wir mit ihm über die optimale Arbeitsstruktur und über die Gewinner und Verlierer in der Krise.

DK Talk mit Michaela Tiedemann von Alexander Thamm

Die Alexander Thamm GmbH ist einer der führenden Anbieter von Data Science und Künstlicher Intelligenz im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen generiert für und mit ihren Kunden aus Daten echte Mehrwerte, damit diese auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind. Das Leistungsportfolio umfasst die gesamte Data Journey – von der Datenstrategie über die Entwicklung von Algorithmen und den Aufbau von IT-Architekturen bis hin zu Wartung und Betrieb. Wir haben uns im DK Talk mit Michaela Tiedemann, Chief Marketing Officer bei Alexander Thamm, darüber unterhalten, wie sie gerade die letzten Monate genutzt haben, um die Digitalisierung in Deutschland weiter zu beschleunigen.

DK Talk mit Christiane Lingen von achtung! Alive

Workshops, Brainstormings und Impulssessions helfen dabei, neue Ideen zu generieren, für Inspirationen zu sorgen, Strategien zu entwickeln und Arbeitsergebnisse zu verbessern. Insbesondere in der aktuellen Zeit können sie auch virtuell einen wertvollen Beitrag leisten. Das ist das Spezialgebiet von Christiane Lingen, Innovation Strategist bei achtung! Alive . Lest hier, wie ihre Trendforschung, außergewöhnliche Workshopformate und moderne Arbeitsmethoden in der Strategieentwicklung Marken dabei helfen, Innovationen zu identifizieren sowie Kommunikation und Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln.