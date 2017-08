12. August 2017

3 Fragen & 3 Antworten

mit Danko Jones

Deine „all time fave“-Platte?

Es ist schwer, sich auf eine Platte festzu­legen. Zu meinen liebsten Werken zählen „Reign In Blood“ von Slayer, „My War“ von Black Flag, „1984“ von Van Halen, „It Takes A Na­tion Of Millions“ von Public Enemy oder „Check Your Head“ von den Beastie Boys.

Welcher ist dein eigener Lieblingssong?

Auch hier ist es schwer, sich auf einen Song zu beschränken. „Full Of Regret“, „Woogie Boo­gie“ oder „You Are My Woman“ bedeuten mir beispielsweise mehr, als andere Stücke.

Mit wem würdest du in Zukunft gern zu­sam­menarbeiten?

Ich würde mich freuen, irgendwann ein Album mit Billy Gibbons (ZZ Top) drauf zu ver­öffentlichen. Einfach, weil er mein Lieblings-Gitarrist ist.

Danko Jones treten auf dem Hütte-Rockt-Festival, welches am 18.&19.08. in Georgsma­rienhütte stattfindet, auf.