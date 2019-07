 Moonbootica –HOMECOMING!

27. Juli 2019

Sex, Drugs & Electro

Nach einem unglaublichen Start im letzten Jahr, geht das Moonbootica Open Air vorm Hamburger Fernsehturm am Sonntag den 4. August in die zweite Runde! Prominente Unterstützung bekommt das riesenfüßige DJ-Duo, bestehend aus TobiTob (Tobias Schmidt, Fünf Sterne deluxe) und Oliver Kowalski (KoweSix), dieses Mal von Township Rebellion, Ante Perry und Neal Porter.

KoweSix: „Partys dieser Art machen wir bereits seit 2000 und haben in der Zeit schon viele coole Orte bespielt – u. a. die Messehallen. Über unsere Freunde vom Techno-Club PAL hat sich dann die Möglichkeit ergeben, unser Open Air in der Schanze zu veranstalten – da ich seit Ewigkeiten in der Schanze lebe, hat mich das ganz besonders gefreut. Das war so eine geile Party, dass es am 4.8. weitergeht. Die Location genau vorm Fernsehturm ist einfach genial! Da die Musik im Mittelpunkt stehen soll, haben wir keine großartige visuelle Show geplant. Außer, dass sich Tobi wohl wieder ausziehen wird.“ (lacht)

Was 1999 mit DJ-Sets im Hamburger Underground-Club Golden Pudel begann, entwickelte sich zu einem der vielseitigsten, erfolgreichsten und grundsympathischsten deutschen Electro-Acts der letzten 20 Jahre. Fünf Alben, sechs EPs, millionenfach gestreamte Singles wie „These Days Are Gone“, „Der Mond“ und „Look Out“, Remixe für große Namen wie Skunk Anansie, Faithless oder Hurts, die Gründung und Etablierung des eigenen Plattenlabels Moonboutique, wöchentliche Bookings vom dicht gedrängten Club bis zu den großen Festivalbühnen bei Rock am Ring/Rock im Park, Southside und Hurricane – Moonbootica sind aus der hiesigen Electro-Szene nicht mehr wegzudenken.

Kowe: „Unser Kern ist, dass wir seit 20 Jahren jede verdammte Party abgefackelt haben. Wir haben nie Dienst nach Vorschrift gemacht, nie schlechte Laune gemacht, nie jemanden abgefuckt, wir haben uns nie an Grenzen gehalten, wir haben uns nie verbogen und wir haben uns nie reinreden lassen, was cool oder was nicht mehr cool ist. Das ist es, was Moonbootica definiert. Frei sein und happy sein und verdammt nochmal dankbar sein, dass man das alles so erleben darf“.

„Warm, dreckig, immer mit einer Melodie und viel Gefühl“, wie KoweSix es zusammenfasst.

• Ticketlink: https://moonbootica.ticket.io

Start/Ende: 12:00 – 22:00 Uhr

Anbindung: U/S Bahnstation Sternschanze

