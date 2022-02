Wir sind OXMOX

Rio Müller

Die Hamburgerin springt spontan in der Grafik ein, wenn bei OXMOX wieder viele Seiten mit

Leben gefüllt werden wollen. Danach stürzt sie sich in den bunten Straßentrubel – zusammen mit ihrem Freund Raffael betreibt Rio das mobile Café Calamaro. Mit viel Liebe verbinden beide die Lebensart von St. Pauli mit la dolce vita und bieten vegane oder vegetarische Köstlichkeiten sowie großartige Kaffeespezialitäten an (mehr Infos auf cafecalamaro.de). Durch ihr Business im ganzen Stadtgebiet hat Rio immer aktuelle Storys auf Lager.

Abigail „Ebby“ Schulz

Die liebe Ebby kann einen mit ihren Knopfaugen hypnotisieren. Mit diesen blickt die Berner Sennenhündin selbst dann noch unschuldig drein, wenn sie klammheimlich eine Portion Butter vom Küchentisch stibitzt und verputzt hat. Zu ihrem Rudelführer, OXMOX-Chef Klaus M. Schulz, fand die freundliche Abigail, als sich ihre erste Besitzerin nicht mehr um sie kümmern konnte. Im Gegenzug hilft Ebby bei der Erziehung des lebhaften Rüden Komma und steht den Kollegen aus der Redaktion freudig als „Kuscheltier“ zur Verfügung.

Yuma Wüst

Nachdem der 15 Jahre junge Drummer mit seiner Band Batteries of Rock 2020 den HAMBURG-BANDCONTEST gewann und später bei „The Voice Kids“ im TV durchstartete, absolvierte Yuma im Januar ein Schulpraktikum in der OXMOX-Redaktion. Von kürzeren CD-Vorstellungen bis zu einer längeren History über seine Helden The Strokes hat der Vegetarier tagsüber die Tasten und abends die Trommeln bearbeitet. Zur Entspannung cruist der Teenager mit seinem Skateboard durch die Stadt oder surft die Wellen vor Sylt.