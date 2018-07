STRAWBERRY FIELDS FOREVER … Erdbeeren ernten in und um Hamburg

14. Juli 2018

Die Erdbeer-Saison ist in vollem Gange – fleißige Sammler können, wenn das Wetter mitspielt, bist in den August hinein die Freilandfelder nach den leckersten Früchten absuchen. Die Chancen stehen gut: Mehr als eine Milliarde Erdbeeren reifen pro Jahr in Deutschland. Mit rund 20 Sorten ist die „Königin der Beeren“ (die eigentlich eine Sammelnussfrucht ist) ein Lieferant für viele Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien. OXMOX verrät, wo man das Glück pflücken kann …

Erdbeerhof Glantz

Hier kann man selber ernten (nicht nur Erdbe­eren). Täglich von ca. 8-20 Uhr. Achtung: Es kann sein, dass das eine oder andere Feld kurzfristig leergepflückt ist. Die Preise variieren saisonal. Je nach Standort werden weitere Produkte, wie z. B. Kuchen, Sparg­elgerichte und Wohn-Accessoires ange­bo­ten.

Delingsdorf (Hamburger Straße, den Hinweisschildern folgen) – Erdbeeren, Himbeeren, Blumen.

Oststeinbek (Möllner Landstraße, Kreuzung Willinghusener Weg) – Erdbeeren, Blumen.

Öjendorf (im „Reinskamp” beim Öjendorfer Park) – Erdbeeren, Himbeeren, Blumen.

Farmsen (Neusurenland, Kreuzung Sandstücken) – Erdbeeren.

Rahlstedt (Stapelfelder Straße, am Ortsausgang Richtung Stapelfeld, rechte Seite, Kreuzung Weg Großlohe) – Erdbeeren, Blumen.

Ammersbek (B434, Hamburger Straße, Richtung Hoisbüttel/Bargteheide) – Erdbeeren, Blumen.

Norderstedt (Ortsteil Glashütte, Segeberger Chaussee, Kreuzung Hofweg) – Erdbeeren, Himbeeren, Blumen.

Norderstedt (Ortsteil Glashütte, Poppenbütteler Straße, 100m vor Kreuzung Jägerlauf) – Erdbeeren, Blumen.

Bernekehof

Selber pflücken, im Hofladen kaufen und im Scheunen-Café genießen – das geht am Rähnwischredder 5 in Barsbüttel. Die Felder sind in der Saison von Montag bis Samstag 9-19 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10-19 Uhr geöffnet. Zum Selbsternten gibt´s Erd­beeren, Himbeeren, Gladiolen und Sonnen­blumen. Im Winter werden Tannenbäume ge­schlagen.

Börnsener Erdbeeren

Erdbeeren und Himbeeren zum Selberpflücken gibt´s täglich von 8 bis ca. 19 Uhr in der ländlichen Idylle des Hamburger Speckgürtels. An der Börnsener Straße 32b turnen jährlich Jung und Alt durch die Felder. Rechtzeitiges Pflücken sichert die leckersten Beeren! Die Preise sind saisonal abhängig.

Putfarken Erdbeeren

Rund 30 Minuten mit dem Auto von Hamburg entfernt, sind die Selbstpflückfelder in Hohenhorn ein beliebtes Ausflugsziel. Alle Reihen sind mit Stroh unterlegt, damit Früchte und Füße sauber bleiben. Los geht´s mit den Frühsorten Honeoye und Daroyal, später kommen Konia und Sonata dazu. Wer keine Zeit zum Pflücken hat, kann frische Erdbeeren kaufen. Die Putfarken Felder sind täglich von 7-19 Uhr geöffnet und ab Erreichen der Ortschaft gut ausgeschildert.

Karls Erlebnis-Dorf Warnsdorf

Hier am besten einen Tagesausflug mit Kindern einplanen: Neben feldfrischen Erdbeeren locken u. a. die Traktorbahn, eine Kreativwerkstatt, Stockbrotbacken, das Mais-Labyrinth, ein Bauwagen-Kino, viele Tiere und leckere Köstlichkeiten. Das Erlebnis-Dorf in der Fuchsbergstraße 4 hat täglich von 9-19 Uhr geöffnet, auch Hunde sind willkommen. Die meisten Attraktionen sind gebührenfrei. Die Erdbeertraum Marmelade kostet z. B. 3,50 €, Erdbeerbrause 1,58 € und Erdbeer-Bonbons 2,50 €.

MIX IT!

Strawberry Colada

Für 2 Gläser: 6cl Rum, 5cl Cream of Coconut, 10cl Ananassaft, 2cl Zitronensaft, 2cl Erdbeersirup, Erdbeeren, Crushed Ice

Die Longdrinkgläser zur Hälfte mit Crushed Ice füllen, alle Zutaten sowie einige Erdbeeren mit dem Mixer gut vermengen, in die Gläser gießen, umrühren und genießen!

Virgin Strawberry

Für 2 Gläser: 8cl Cream of Coconut, 28cl Ananassaft, 20 gefrorene und einige frische Erdbeeren

Die Zutaten in einem Mixer cremig pürieren, in zwei Gläser füllen und mit frischen Erdbeeren dekoriert servieren.

Strawberry Daiquiri

Für 2 Gläser: 10cl weißer Rum, 2cl Zitronensaft, 2cl Erdbeersirup, 2 TL Zucker, 8 frische Erdbeeren, Eiswürfel

Sechs frische Erdbeeren mit dem Sirup, Zucker, Zitronensaft und Rum pürieren. Eiswürfel dazugeben, um den Drink zu kühlen. Anschließend ohne Eiswürfel in ein Glas gießen und mit frischen Erdbeeren garnieren.

STRAWBERRY SOUNDS

Strawberry Fields Forever – The Beatles

Strawberry Bubblegum – Justin Timberlake

Strawberry Swing – Coldplay

Strawberry – Everclear

Strawberry Avalanche – Owl City

Nutten, Koks und frische Erdbeeren

04.-19.07., Schmidt Theater

Schwachsinnige Texte und haarsträubende Lieder – die Geschichte des deutschen Schlagers bringen zwei näher, die sich auskennen: Mary Roos (Schlagerikone, Grand-Prix-Teilnehmerin und Hitparaden-Dauergast) und Wolfgang Trepper (Schlagerexperte mit der Lizenz zum Text töten). Die beiden wissen, um was es hinter den Kulissen geht: Nutten, Koks und frische Erdbeeren!