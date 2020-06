Die OFF YA TREE Zeitmaschine

Seit über 20 Jahren ist das Off Ya Tree Studio ein Zuhause für Hamburger und internationale Künstlerinnen und Künstler. Hier in Billbrook(lyn), einem der letzten nicht gentrifizierten Stadtteile, sind Bands wie Monsters of Liedermaching, der Fall Böse, Tante Polly, Strom & Wasser oder Kapot genauso Dauergäste wie Samy Deluxe, Torfrock und Kettcar. Die gemütliche und entspannte Atmosphäre bringt die Kreativität auf Hochtouren. Das Team besteht mit Bente Faust, Ryan Leverenz-Mompellio, Eric Timmann und Yannig Malry aus leidenschaftlichen Musikern, erfahrenen Engineers und Produzenten. „Kreatives Arbeiten, innovative Ideen, eigenständige Sounds, an der Entstehung eines Songs mit dem passenden Soundgewand teilhaben, auch mit unkonventionellen Mitteln – das macht diesen Job so erfüllend und Interessant für uns!“, so Bente.

(Foto: J. Burger)

Technisch ist das Studio gut ausgestattet, wobei hier eine menge Vintage Instrumente, Amps und Geräte rumstehen, die für einen individuellen und warmen Sound sorgen. Die 24 Spur Bandmaschine bietet die Möglichkeit in die „Vor-Digitale-Zeit“ zu reisen und den authentischen Sound ins Jetzt zu holen. Zum Off Ya Tree gehört auch das Label Off Ya Tree Records, auf dem Künstler wie Abwärts, Rod Gonzales und Yachtklub ihre Platten veröffentlichen. Eine kleine Reise ist es auch in das Partnerstudio des Off Ya Trees „Abruzzo“ nach Italien. Für Künstlerinnen und Künstler, die wirklich weit raus wollen, gibt es hier in den Bergen der Abruzzen, 180 KM von Rom entfernt, zwischen Oliven Hain und Weinberg, nicht weit von der Adria Küste, ein kleines Paradies: Das Abruzzo Studio. Von Rap bis Punk, von Blues bis Soul ist hier alles möglich!

(Foto: Manu Agah)

(Foto Beitragsbild by Manu Agah)

off-ya-tree.com