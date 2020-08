THEATER-TIPPS im August

Arthur & Claire

2.-13.9. und 27.10.-8.11., Di.-Sa. 19:30 Uhr, So. 18:00 Uhr, tlw. auch 15:30 Uhr, Komödie Winterhuder Fährhaus

Arthur ist an Lungenkrebs erkrankt und möchte seinem Leben in einem Hotelzimmer ein Ende setzen – nur die laute Musik aus dem Nachbarzimmer stört. Als Arthur nach nebenan stürmt, um sich zu beschweren, lernt er Claire kennen, die sich gerade einen Strick um den Hals legt: Sie hat bei einem Autounfall Mann und Kind in den Tod gefahren und kommt über das Trauma nicht hinweg. Die traurige Ausgangssituation wird zu einer federleichten Komödie. In klugen, witzigen Dialogen kreisen die beiden Lebensmüden um die Dinge, die das Leben wirklich ausmachen. Ein bezauberndes Spiel um die menschliche Existenz, die sich tapfer ihren Weg zum Happy End erkämpft. komoedie-hamburg.de

Ode an die Freiheit

29. & 30.8., 17/19 Uhr, Thalia Theater, ab 11 €

Die Ensemble-Motive der Schiller-Stücke „Maria Stuart“, „Wilhelm Tell“ und „Kabale und Liebe“ werden vereint: Die Liason zwischen Luise und dem adeligen Ferdinand, das Königinnen-Duell der Maria Stuart und Elisabeth und die Geschichte des Wilhelm Tell, der in der Wildnis lebt und seinem Sohn das Einmaleins der Freiheit lehrt.

Paradiso

Mi-So 20 Uhr, Schmidts Tivoli, ab 88 €

Inmitten einer prachtvollen, tropischen Oase präsentiert sich eine schillernde Artenvielfalt aus Gesang, Comedy, Magie und Artistik. Alle Einlagen sollen knallbunt, exotisch und absolut paradiesisch dargeboten werden.

