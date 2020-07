THEATER-TIPPS im Juli

Paradiso

ab 03.07., Schmidts Tivoli, ab 25,30€

„Wir wären nicht das Schmidt, wenn wir nicht aus der Not eine kreative Tugend machen würden“, so Schmidt-Chef Corny Littmann und präsentiert das neue temporäre Gesamtkunstwerk mitten auf dem Kiez: Paradiso. Gesang, Comedy, Magie und Artistik – hier ist für jeden was dabei.

Also: Vorhang auf und Manege frei!

Tussipark

ab 16.07., Ohnsorg Theater, ab 18,48€

Männer! Der Zufall führt vier völlig unterschiedliche Frauen zusammen, einzige Gemeinsamkeit: Stress mit Männern. Grit, Hausfrau und Mutter, Jennifer, frisch entlassen, Geschäftsfrau Pascaline und Wanda, deren Hochzeit gerade geplatzt ist, treffen sich im Parkhaus eines Shoppingcenters und beschließen, einen „Tussipark“ zu gründen. Mit Alkohol, Pommes und jeder Menge Karaoke-Songs lässt es sich hier gut aushalten und abfeiern, besonders ohne Macho-Männer.

Diese Nacht im Kaufhaus bleibt nicht ohne Folgen …

– Aufführung in hochdeutscher Sprache

(Foto: Spektral3000 Shutterstock)

Halbe Wahrheiten

ab 17.07., Hamburger Sprechwerk, ab 20,50€

Greg möchte seiner Liebsten Ginny einen Heiratsantrag machen. Also folgt er ihr heimlich zum Haus ihrer Eltern. Nur ist das gar nicht Ginnys Vater, sondern ihr Ex-Chef und Geliebter Philip. Peinlich. Und es kommt noch schlimmer: Das Missverständnis klärt sich nicht auf! Philip glaubt jetzt, dass Greg seine Frau Sheila heiraten möchte. Das geht ja mal gar nicht – dann sollen sie lieber nur zusammenwohnen. Als Ginny dazukommt, ist das totale Chaos vorprogrammiert.

Eine Komödie des “Wortgefechte”-Ensembles des Hamburger Sprechwerks

(Foto: Julia Santoso)

(Foto Beitragsbild: Julia Santoso)