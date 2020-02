THEATER im Februar

Komplexe Väter

ab 25.02., Winterhuder Fährhaus, ab 24€

Der eine hat sie gezeugt, der andere sie aufgezogen, beide lieben ihre Tochter Nadine. Und dennoch verstehen sich Anton (Jochen Busse) und Erik (Hugon Egon Balder) so gar nicht. Bis Nadine ihren neuen Freund mitbringt. Der ist 20 Jahre älter als sie – das geht ja mal gar nicht! Die beiden Streithähne verbünden sich und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Queen Blood

19.-21.02., Kampnagel, 20 Uhr

Ousmane Sy aka Babson ist House-Dance-Spezialist, Mitglied der legendären Hip-Hop-Crew Wanted Posse und Mitbegründer von Serial Stepperz. Für das Stück arbeitete er mit der rein weiblich besetzen Gruppe Paradox-sal. Sy kombiniert die persönlichen Geschichten der Tänzerinnen zu einer intimen, energiegeladenen Performance mit einem großartigem House-Soundtrack.

J.K. Rowlings Harry Potter und das verwunschene Kind

ab 05.02., Mehr! Theater, ab 49,95€

Harry Potter the next Generation: 19 Jahre nach seinem Sieg über Lord Voldemort ist Harry glücklich mit Ginny, Rons Schwester, verheiratet. Sein Sohn Albus hat es nicht leicht im Schatten seines berühmten Vaters zu leben und freundet sich ausgerechnet mit Scorpius, Draco Malfoys Sohn, und der myteriösen Delphi an. Gemeinsam beschließen sie, eine Zeitreise zu machen, um einen Fehler in der Vergangenheit zu korrigieren. Es kommt, wie es kommen muss und die drei Kids richten mehr Schaden als Nutzen an. Also muss Harry wieder ran, unterstützt von seinen besten Freunden Ron und Hermine, die mittlerweile verheiratet sind, und seinem einstigen Widersacher Draco.

