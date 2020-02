THEATER TIPPS im Februar

J.K. Rowlings Harry Potter und das verwunschene Kind

ab 05.02., Mehr! Theater, ab 49,95€

Harry Potter the next Generation: 19 Jahre nach seinem Sieg über Lord Voldemort ist Harry glücklich mit Ginny, Rons Schwester, verheiratet. Sein Sohn Albus hat es nicht leicht im Schatten seines berühmten Vaters zu leben und freundet sich ausgerechnet mit Scorpius, Draco Malfoys Sohn, und der myteriösen Delphi an. Gemeinsam beschließen sie, eine Zeitreise zu machen, um einen Fehler in der Vergangenheit zu korrigieren. Es kommt, wie es kommen muss und die drei Kids richten mehr Schaden als Nutzen an. Also muss Harry wieder ran, unterstützt von seinen besten Freunden Ron und Hermine, die mittlerweile verheiratet sind, und seinem einstigen Widersacher Draco.

(credit-matthew-murphy)

Shhhh … it‘s Burlesque! Valentines Show

14.02., Indra, ab 25€

Am 14. Februar ist es endlich wieder soweit, das Home of Burlesque ist aus der Winterpause zurück. Top-Performer aus Deutschland, Österreich, Spanien und Sibirien kommen exklusiv nach Hamburg, um ein fantastisches Programm auf die Bühne zu bringen. Tickets können direkt auf homeofburlesque.de erworben werden.

Einlass: 21:00 Uhr, Showtime: 22:00 Uhr.

CABARET

ab 13.02., Hansa Theater, ab 47,90€

Das Hansa Theater verwandelt sich in den legendären Kit Kat Klub: Im Berlin der 20er Jahre trifft der amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw auf die Sängerin Sally Bowles. So sehr ihn ihre freie Art und ihre lockere Moral auch verzaubern, so unvereinbar sind ihre politischen Ansichten. Auch ihre Pensionswirtin Fräulein Schneider sucht ein spätes Glück mit ihrem jüdischen Verlobten. Es ist eine Zeit des Umbruchs, die bereits die Schatten des Dritten Reichs voraus wirft. Ein geheimnisvoller Conferencier (Tim Fischer) und seine Kit Kat Girls lassen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Bühne verschwimmen, also, „Welcome to the Kit Kat Klub!“.

(Tim Fischer ©MoogPhotograph)

(Beitragsbild Foto credit-manuel-harlan)