TOP 5 FILME im September

Corpus Christi

Polen 2019; S: 13.9.; R: Jan Komasa

Hochstapler-Drama um einen jungen Knacki, der sich als Pfarrer ausgibt und Karriere auf der Kanzel macht. Liebe, Glaube, Hoffnung als spannender Thriller verpackt. Doppelmoral, Korruption samt der Untiefen menschlichen Handels könnten als Themen philosophischer Seminare taugen. Hier präsentieren sie sich als packendes Drama mit Wow-Effekt. Einen Gewaltverbrecher mit solch unaufdringlicher Empathie und Ambivalenz zu präsentieren, darf als schauspielerische Meisterleistung gelten. Prompt wurde Bartosz Bielenia auf der Berlinale zum European Shooting Star gekürt – so begann einst die Karriere des Daniel Craig!

The King‘s Man: The Beginning

GB 2020; S: 17.09.; R: Matthew Vaughn

Das Spin-Off von „The Secret Service“ und „The Golden Circle“ legt die Entstehungsgeschichte der englischen Spionage-Organisation Kingsman um das Jahr 1900 offen. Protagonist Conrad (Harris Dickinson) wird in die geheimen Pläne von Attentätern und zwielichtigen Generälen eingeschleust.

Der flüssige Spiegel

F 2019; S: 03.09.; R: Stéphane Batut

Juste (Thimotée Robart) streift als Geist durch Paris und trifft auf Agathe (Judith Chemla), die ihn als einzige Lebende sehen kann. Die Seelenverwandten kämpfen um ihre Liebe zwischen Jenseits und Diesseits.

Nina Wu

Taiwan/Malaysia/div. 2019; S: 03.09.; R: Midi Z

Die Schauspielerin Nina Wu (Wu Ke-xi) erhofft sich von der Hauptrolle in einem Actionstreifen ihren Durchbruch. Schnell gerät sie in die Fänge des Regisseurs, der sie in Psychospielchen verwickelt und auf grausame Weise von sich abhängig macht.

Jean Seberg – Against All Enemies

USA 2019; S: 17.09.; R: Benedict Andrews

Die Schauspielerin Jean Seberg (Kristen Stewart) freundet sich mit dem Black-Power-Aktivisten Hakim Jamal (Anthony Mackie) an, mit dem sie sich von der Boulevardpresse ablichten lässt. Fortan ist das FBI der jungen Frau auf den Versen und versucht, sie auszuschalten.