TOP FILME im Juli

Als wir tanzten

S/GEO 2019; S: 23.07.; R: Levan Akin

Gay-Kino aus Georgien? Das kann als kleine Sensation gelten! Der junge Merab aus aus Tiflis träumt von der großen Karriere. Als mit dem muskulösen Irakli ein Neuer im Ballettsaal erscheint, ist Merab ziemlich schnell ziemlich schwer verknallt. Im homophoben Umfeld der Schule sind Flirt-Versuche freilich ein heikles Unternehmen. Auch die Premiere in Tiflis wurde gewaltsam gestört – ganz abgesehen vom politischen Stellenwert funktioniert diese smart erzählte Lovestory auch exzellent als mitreißendes Tanzdrama. DO

Waves

USA 2019; S: 16.07.; R: Trey Edward Shults

Mit dem präzisen Blick eines Richard Linklater auf das Teenager-Leben, entwirft der 31jährige Trey Edward Shults ein wuchtiges Generationen-Portrait. Nach einer Verletzung läuft das Leben eines 17jährigen Sportlers komplett aus der Bahn. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und Drogen. Der Tragik folgt im zweiten Teil die Hoffnung, nun aus Perspektive der kleinen Schwester erzählt. DO

Harriet – Der Weg in die Freiheit

USA 2019, S: 09.04., R: Kasi Lemmons

Als Mintys Master plötzlich stirbt, soll die Sklavin an neue Besitzer verkauft und damit von ihrer Familie getrennt werden. Minty wagt das Unvorstellbare und flieht. Es gelingt ihr, sich bis in den Norden durchzuschlagen. Ihre eigene Freiheit genügt ihr jedoch nicht, während so viele andere weiterhin in Ketten liegen. So kehrt Mindy immer wieder in den Süden zurück, um Sklaven bei der Flucht zu helfen und macht sich einen Namen als „Moses“ des „Underground Railroads“.

Fesselnde Biopic über Bürgerrechtsikone Harriet Tubman. AB

Ronnie Wood: Somebody up there likes me

GB 2019; S: 09.07.; R: Mike Figgis

Ron Wood ist Maler, Autor und vor allem eins: Gitarrenlegende. 1975 trat er The Rolling Stones bei und machte damit die Besetzung, die seit über 45 Jahren Rock-Geschichte schreibt, perfekt. Seine Bandkollegen Mick Jagger und Keith Richards geben Auskunft über sein bewegtes Leben. Von seinen bescheidenen Anfängen im Norden Londons bis hin zum Erklimmen des Rock-Olymps – der Künstler gewährt hier Einblick wie nie zuvor. AB

Helmut Newton – The Bad and the Beautiful

D 2019; S: 09.07.; R: Gero von Boehm

„Filme über Fotografen sind langweilig“, so Helmut Newton selbst. Nackte weibliche Körper in extremen Situationen. Sexistisch? Mutig? Geschmacklos? Oft provokativ – immer stylish.

Anlässlich von Newtons 100. Geburtstag. AB