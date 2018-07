HAMBURGER SOMMERDOM

27. Juli 2018

27.07.-26.08. Öffnungszeiten: Mo-Do 15-23 Uhr, Fr+Sa 15-24 Uhr, So 14-23 Uhr, Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg

Während sich viele noch vom Frühlings­dom erholen, steht das nächste große Event auf dem Heiligengeistfeld bereits in den Start­löchern. Mit coolem Slush-Eis und leck­erem Schmalz­gebäck, können sich Besucher stär­ken, um fit für Attraktionen, wie das „Rie­­senrad“, die „Wilde Maus“, die „Geis­ter­­stadt“ oder den „Spinning Racer“ zu sein. Im Hansedorf begeben sich Besucher in die Welt der Hanse vom Mittelalter bis zur Neuzeit – hier gibt es jede Menge zu ent­decken. Jeden Mittwoch ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Ein Highlight ist das Feuerwerk, das es an jedem Freitag gegen 22:30 zu bestaunen gibt. OXMOX verlost DOM-Gutscheine! Stichwort: Dom an gewinne@oxmoxhh.de

Fotocredit: Henning Angerer/Hambuger DOM