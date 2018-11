6. November 2018

09.11.-09.12., Öffnungszeiten: Mo-Do 15-23 Uhr, Fr+Sa 15-24 Uhr, So 14-23 Uhr, Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg

Der Hamburger Winterdom ist nicht nur die traditionsreichste, sondern für viele Besucher auch die stimmungsvollste Veranstaltung im Jahr. Bereits in den Nachmittagsstunden kommt das Lichtermeer auf dem Heiligengeistfeld besonders gut zur Geltung, sorgt für eine einzigartige Atmosphäre und lässt Kinderaugen strahlen. Frisch gebrannte Mandeln, Schmalzkuchen oder eine Apfeltasche mit würzigem Glühwein oder einer heißen Schokolade schmecken in der kalten Jahreszeit ganz besonders gut. Ab dem 9. November geht’s los und die 1,6 Kilometer lange Erlebnismeile des größten Volksfestes im Norden lockt mit mehr als 230 verschiedenen Attraktionen für die ganze Familie.

Die Hamburg-Premieren

Zwei Neuheiten befinden sich unter den knapp 30 Fahrgeschäften. Das Hurricane ist ein kompletter Neubau vom Typ Fun Factory und verließ erst im Herbst die Produktionshallen. Das Rundfahrgeschäft ist absolut familientauglich und kann je nach Altersstruktur der Fahrgäste das Tempo variieren, so dass auch Action-Fans auf ihre Kosten kommen. Ganz in der Tradition des Schautellergewerbes wird das Hurricane auf dem Winterdom von DOM-Pastor Brandi gesegnet, damit in Zukunft „alles rund läuft“. The Beast ist Deutschlands einmalige Flugsensation. Hier haben die Besucher sogar die Wahl zwischen einer familienfreundlichen Schaukelfahrt im 120-Grad-Winkel oder einer spektakulären 360-Grad Überkopf-Loopingfahrt. Je nachdem welchen Aufgang die Fluggäste wählen, entscheiden sie sich für die eine oder die andere Variante.

Neu: Après Ski auf der Aktionsfläche

Diesmal wird es gleich doppelt winterlich auf dem Winterdom. Denn das Thema Après Ski stimmt alle Besucher schon mal auf die kommende Skisaison ein. Ein Skisimulator sowie eine 25 Meter lange Rodelbahn aus ca. vier Metern Höhe garantieren mächtig viel Spaß und runden das Winterfeeling ab. Jeden Freitag und Samstag steigt im großen Partyzelt die Après Ski Party mit DJ’s, die wissen welche Musik sie für eine Mordsgaudi auflegen müssen. Deftige Hüttenleckereien wie Leberkäse, Obatzter, Weißwurst oder Haxe mit Sauerkraut füllen die Party-Akkus zwischendurch wieder auf. Tische für Weihnachts- oder Firmenfeiern können unter 04155-811819 oder 0176-84118472 reserviert werden. Ergänzt durch ein großes Zelt mit Feuerstelle, passender Gastronomie, ein stimmiges Warenangebot und weitere Mitmachaktionen ist die Aktionsfläche eine Bereicherung für den Winterdom.

Achterbahnen für jedes Alter

Für die Rollercoaster-Fans bietet der Winterdom vier Achterbahnen für jedes Alter. Der DOM-Nachwuchs freut sich auf eine Fahrt mit der Mini-Achterbahn Kuddel der Hai. In der Familienachterbahn Alpen Coaster geht es für Kinder ab sechs Jahren auf eine rasante Berg- und Talfahrt. Spritziger wird es in der Wilden Maus. Die zackigen 180°Grad Kurven verleihen der amüsanten Fahrt den besonderen Nervenkitzel. Mit der Teststrecke geht es für die mutigen „Testpiloten“ bei 80 km/h auf eine Actionfahrt durch steiles Gefälle, äußerst schräge Querneigungen und zwei Loopings.

Weitere Highlights mit Actiongarantie

Skyfall Mit knapp 80 Metern freiem Fall zählt der Skyfall zu einem der höchsten transportablen Freifalltürme weltweit.

Predator Das Überkopffahrgeschäft kombiniert die verschiedensten Fahrtrichtungen miteinander, was die Fahrt besonders spannend und actiongeladen macht.

Apollo 13 Bei dem Giant Booster gehen Schwerelosigkeit (0g) und das Gefühl eines Raketenstarts (5g) nahtlos ineinander über.

Eclipse Der Riesenpropeller vereint einen atemberaubenden Ausblick in 50 Metern Höhe und mehrfache Loopings bei Tempo 90.

Nostalgie und Tradition

Die DOM-Klassiker gehören schon lange zum Inventar auf dem Heiligengeistfeld und sind ein Muss bei jedem DOM-Bummel: Sei es der Original Rotor, bei dem das Gesetz der Schwerkraft aufgehoben wird, das über 100 Jahre alte Bodenkarussell, welches Kindheitserinnerungen weckt, das Kettenkarussell mit dem Gefühl von Freiheit oder das Riesenrad, in dem sich bei einer besinnlichen Fahrt in 55 Metern Höhe alle Generationen wiedertreffen.

Kinderfahrgeschäfte

Insgesamt 15 Attraktionen lassen Kinderherzen höher schlagen. Ob als Lockführer, Astronaut, Rennfahrer, Kapitän oder Pilot: Hier werden Kinderträume war. In verschiedenen Rundfahrgeschäften können die kleinen Besucher sogar selber die Flughöhe bestimmen oder die Fahrtrichtung im Miniskooter angeben.

Bummel der DOM-Bär

Auch im Winter ist der plüschige Teddy in Lebensgröße wieder mit dabei und sorgt für fröhliche Stimmung auf der DOM-Meile. Besonders spaßig wird es, wenn Bummel mittwochs und sonntags über die DOM-Meile schlendert und sich für Schnappschüsse, Schabernack und Kuscheleinheiten unter die kleinen und großen Besucher mischt. Start ist jeweils vor dem Riesenrad. Bei Regen bleibt Bummel aber lieber in seiner Höhle.

Jeden Mittwoch:16 – 18 Uhr

Jeden Sonntag: 15 – 17 Uhr

Familientag & Feuerwerk

Bei vielen ermäßigten Preisen heißt es jeden Mittwoch sparen am Familientag. Freitags steigt ab 22.30 Uhr das imposante Höhenfeuerwerk in den Hamburger Nachthimmel auf.

