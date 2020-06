WIR SIND OXMOX

Christine Kumm

Bis vor Kurzem dachten wir noch, die wildesten Geschichten entstünden bei OXMOX – und dann kam Tine (27B). Unsere redegewandte Praktikantin war bei der Geburt eines Fuchswurfes dabei, hat eine Befragung zur Stellung eines Serienkillers miterlebt und und und. Die Mutter eines Sohnes, zweier Pflege- und Patchwork-Kinder und einem Doppelpack Hunde ist Zuhause längst nicht ausgelastet und strotzt nur so vor Tatendrang. Am liebsten tobt sich die Sängerin auf der Bühne des Chattahoochee, dem Club ihrer Eltern, aus (sie klingt wie Marianne Rosenberg!). Wir sind gespannt, welche Storys ihres „ganz normalen Wahnsinns“ wir Tine noch entlocken können.

Roxy Schulz

Fährt mit ihrem schwarzen Challanger gern schnell, redet schnell und möchte am liebs­ten auch immer noch schnell ein Tier retten. Roxy heißt mit zweitem Namen Melody – Musik und Marketing liegen ihr im Blut. Als Tochter des OXMOX-Herausgebers kennt sie Hamburgs Stadtmagazin seit sie auf der Welt ist. Wenn Roxy nicht gerade arbeitet, pflegt sie ihr umfangreiches Musikarchiv oder schaut Serien (nur in Originalsprache!). Besonders bei „Grey´s Anatomy“ hat sie gut aufgepasst – Roxy könnte eine OP am offen­en Herzen durchführen …

Paddy a. k. a. Max Bass

Wenn nichts mehr geht, hackt sich unser Computer-Crack ins OXMOX-System und rettet, was zu retten ist … Entsprechend groß ist die Aufregung, wenn Herr “Hackerman” mal nicht an sein Handy geht, und in der Grafik der Drucker streikt oder die Redaktion nicht auf den Server kommt. “Steckt denn der Stecker drin?”, lautet meist seine erste Frage (was nicht gerade für die technische Kompetenz der Kollegen spricht). Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, verwandelt sich unser Hackerman in den DJ Max Bass und lässt via Stream die Beats tanzen. Tagsüber lädt er sein entspanntes Gemüt beim Coffee to go an der Alster auf oder zockt “Need for Speed”. Apropos Speed – irgendwie ist der Computer schon wieder so langsam. Paaaaaddyyyyyy!?