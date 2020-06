Neue Musik: New Found Glory, Pabst, Spacey Jane, Kaleo

Spacey Jane

Sunlight

Mit dem Quartett wurde 2016 der kleine Bruder der Kings of Leon geboren. Der verträumte Pop des Debüts bietet außerdem praktische Tipps: „If you don’t like your skin pink in the summer, then wear long sleeves” („Skin“). Die 12 Songs zum Seele-baumeln-Lassen versprühen eine Leichtigkeit, welche die Jungs aus ihrer paradiesischen Heimat an der Küste Westaustraliens mitgebracht haben. Damit dieser besondere Stil seine Originalität behält, wird mit eigenem Label produziert und das Management weitestgehend selbst übernommen. (Spacey Jane)

ML

Kaleo

Surface Sounds

Island hält sich normalerweise aus allem heraus – nur wenn‘s um Rockmusik geht wollen Jökull Júlíusson (Ges., Git.), Davíð Antonsson (Dr.), Daníel Ægir Kristjánsson (B.) und Rubin Pollock (Git.) ein Wörtchen mitreden. Ihr drittes Werk empfindet mit groovigen Tracks wie „Alter Ego“ den Blues-inspirierten Rock der 80er Jahre nach. Mit den Rolling Stones haben sie schon Fans aus der ersten Liga und durften 2017 den Vorband-Slot im Hamburger Stadtpark besetzen. (Elektra)

ML

Pabst

Deuce Ex Machina

Erik Heise (Ges., Git.), Tore Knipping (Dr.) und Tilman Kettner (B.) haben eglischsprachigen Grunge mit Noise-Pop und Stoner Rock aufgestockt. Der Titel ihres zweiten Werks beschreibt sprichwörtlich ein Wunder, das knifflige Situationen auflöst und genauso mysteriös gibt sich das Trio, wenn es “den Ruf der Leere” als musikalischen Einfluss nennt. Viel lebensnaher wird es im Song “Skyline”, in welchem die Berliner die dunklen Seiten des Großstadt-Lebens inklusive Tourismus, Obdachlosigkeit und Gentrifizierung offenlegen. (Ketchup Tracks)

ML

New Found Glory

Forever + Ever X Infinity

Einige Bands verweichlichen im Laufe der Jahre – anders NFG. Das aus Florida stammende Quartett klingt seit seinen Anfängen viel eher nach kalifornischem Pop-Punk und trifft mit “Greatest Of All Time” alle Erwartungen: Melodiöser Gitarren-Pop/Rock, wie er in den 2000er populär wurde. Sensationell klingt „Himalaya“, das mit einem untypisch hartem Gitarren-Riff von Chad Gilbert (39) beginnt und mit Shouting weitergeführt wird, was dem Sänger Jordan Pundik (40) unverhofft gut steht. Wo die um die 40-Jährigen auf einmal diese Energie aufkochen, bleibt ungeklärt. In jedem Fall sollten sie in diesem Stil fortfahren! (Hopeless Records)

ML