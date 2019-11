25.11., 20Uhr, SLOT, Ab 13,45€

WIVES sind eine vierköpfige Band aus Queens, New York, die sich in eine lange Reihe von New Yorks grobkörniger, melodischer und punkiger Szene einfügt. Ihr Debütalbum “So Removed” erschien am 4. Oktober.

https://www.wivesnyc.com/