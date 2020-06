Der Hamburger Hafen,

das Wetter war eher was für Horrorfilme, aber die Sehnsucht zum Wasser, den Schiffen und dem fotografieren waren größer also überwand ich mich und legte los. Die Ergebnisse haben mich glücklich gemacht und das sollte so sein!

Dabei beobachtete ich den Michel wie er sich versteckte, der Eisbrecher “Stettin” parkte fremd (weil er vorher noch in der Werft war)