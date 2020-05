Livemusik im Autokino im Hamburger Oberhafen

Lampenfieber für ALLE !!!

….nach Monaten das erste Livekonzert im Autokino in Hamburg…Gänsehaut, Pipi in den Augen… ein unbeschreiblich schönes Gefühl für mich endlich wieder Live-Musik, fotografieren und Emotionen festhalten zu können. Dann das erste mal zu fühlen wenn Autos vor einer Band stehen mit Menschen drin und die Autos geben Hup- Applaus, Lichthupe im Rhythmus der Musik. Und einen Film gab es auch zu sehen “Fisch für die Geisel” Danke an den Veranstalter Tim Becker vom Kulturladen.