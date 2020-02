Auf die Ohren: Green Day, Mighty Oaks

Green Day

Father Of All Motherfuckers

Dass die drei Kalifornier Billie Joe Armstrong (Ges., Git.), Mike Dirnt (B.) und Tré Cool (Dr.) mehr als eine Genre-Schiene fahren können, haben sie bereits mehrfach bewiesen. Nun stellen sie ihre bisherigen Fans mit Pop-Sounds und Armstrongs hohen Gesang, wie in „Father of All …” auf die Probe. Sobald sich die Ohren etwas dran gewöhnt haben, machen „Fire Ready Aim”, „Oh Yeah!” & Co. richtig Spaß beim Anhören. (Reprise Records)

Mighty Oaks

All Things Go

Die „Mächtigen Eichen”, wie sich das Trio nennt, sind super international: Ian Hooper stammt aus den USA, Craig Saunders aus GB und Claudio Donzelli ist Italiener, gegründet wurde die Band in Berlin. Genauso bunt klingt ihr modern Interpretierter Folk-Sound, welchen die Jungs mit Mandoline, Tamburin und Banjo geschmückt haben. Leichtfüßig umhüllt Ians rauchig-warme Wohlfühlstimme die akustischen Klänge. (BMG Rights Management)