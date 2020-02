Auf die Ohren: Ozzy, Cream, BRKN Love

Cream

Goodbye Tour: Live 1968

Die erste Rock-Supergroup aller Zeiten, bestehend aus Eric Clapton (74), Jack Bruce (†71) und Ginger Baker (†80) ist auch heute noch in aller Munde. Nachdem Ginger vergangenen Oktober in England verstorben war, kann die Welt nun noch einmal seinem Lebenswerk gedenken. Mit ihrem finalen Werk „Goodbye” kündigte die Band damals ihr Aus an und ging ein letztes Mal gemeinsam auf Tour. Unter den Live-Songs, die in vier Locations in Kalifornien und London aufgenommen wurden, befinden sich Klassiker „White Room”, „I Feel Free” und „Strange Brew”. (UMC)

BRKN Love

BRKN Love

Unsere Neuentdeckung diesen Monat kommt aus Kanada und wird „Broken Love” ausgesprochen. Die Songs halten, was der Bandname verspricht und handeln größtenteils von missglückter Liebe und Verlust. Sänger und Gitarrist Justin Benlolo (21) setzt in diesem Debüt auf Rock mit markanten Gitarren-Riffs und beweist eine unfassbare Kontrolle über seine Stimme. Mehr über das junge Talent lest ihr im exklusiven Interview des März-OXMOX! (Spinefarm Records)

Ozzy Osbourne

Ordinary Man

Irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn balancierte der „Godfather of Metal“ schon während seiner Zeit als Sänger von Black Sabbath. Mittlerweile ist der Musik-Stil nicht mehr so skandalträchtig wie in den 70ern, doch seinen Status als Wegbereiter des harten Genres bleibt bis heute sein Markenzeichen. Fürs Songwriting holte sich der Engländer große Namen mit ins Boot, wie den einstigen Guns N‘ Roses-Bassisten Duff McKagan („Straight To Hell“) oder den Red Hot Chili Peppers Gitarristen Chad Smith („Under The Graveyard“). Stimmlich wirkt er etwas hagerer als früher – das ist Ozzy mit seinen 72 Jahren nachzusehen. Kürzlich ging außerdem die Nachricht um seine Parkinson-Erkrankung um die Welt. Musikalisch gehen die elf Songs mit der Zeit, sodass sie modernen Ansprüchen gerecht werden und immer noch nach ihm klingen. (Epic Records)