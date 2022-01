JOHN MAYALL

The Sun Is Shining Down

Im Alter von 88 Jahren hat der Brite angekündigt, nicht mehr auf Tour zu gehen und die „Straßenschuhe an den Nagel zu hängen“. Gänzlich in Rente geht der Bluesbreaker noch nicht und veröffentlicht eine weitere Platte. Zu den Gastmusikern zählen u. a. Mike Campbell („Chills And Thrills“) oder Buddy Miller („I’m As Good As Gone”). Mit Greg Rzab (B.) und Jay Davenport (Dr.) ist zudem Mayalls bewährte Rhythmusgruppe mit von der Partie. (Forty Below) HHHHH