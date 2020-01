Marillion – With Friends from the Orchestra

Auch 40 Jahre nach Bandgründung sind Marillion immer noch aktiv (seit 1989 mit Steve Hogarth am Mikro) und bringen Ende November 2019 das Album „With Friends From The Orchestra“ heraus. Wie der Name es vermuten lässt, spielten die Engländer insgesamt neun ihrer Songs gemeinsam mit Orchestermusikern neu ein. Vom 1985er Erfolgsalbum „Misplaced Childhood“ fand kein einziger Song Beachtung, dafür Perlen wie „Estonia“, „Beyond You“ oder die beiden epischen, über 17 Minuten langen „This Strange Engine“ und „Ocean Cloud“. Alles in einem ein fast 80-minütiges Album, wo sich der Hörer Zeit nehmen sollte, um in den Sound von Marillion & Orchester einzutauchen. Ruhigere, besinnliche Töne zur Weihnachtszeit, wieder einmal hervorragend von Steve Hogarth eingesungen. (Earmusic)

