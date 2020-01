Mono Inc. – The Book of Fire

2020 feiern die Dark-Rocker von Mono Inc. bereits ihren zwanzigsten Geburtstag! Und wie kann man dieses Jubiläumsjahr besser starten als mit einem neuen Album. „The Book Of Fire“ heißt das neueste Album der Band um Sänger Martin Engler, ein Album mit zwölf neuen Songs und einer Gesamtspielzeit von über 62 Minuten. Nachdem beim Vorgänger „Welcome to Hell“ eher Songs im mittleren Tempo dominant haben, gehen Mono Inc. bei diesem neuen Album neue, rockigere Wege, Gitarrist und Mitbegründer Carl Fornia kann bei Songs wie „The Last Crusade“ und „Death Or Life“ endlich mal zeigen, was er und seine Gitarre zu leisten imstande sind. Highlights sind darüber hinaus die beiden treibenden „Louder Than Hell“, „The Last Crusade“ oder „Right For The Devil“, getoppt nur noch von der traumhaften Ballade „Nemesis“. (NoCut)

♥♥♥♥♥♥