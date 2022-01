Neue Sounds – Patrice

PATRICE Presents Rocksteady Christmas

Der coole Reggae-Künstler hat sich mit Rocksteady-Legenden für Aufnahmen zusammengetan, die wie Weihnachten im Jamaika der späten 60er/frühen 70er klingen. Puren Sound präsentieren u. a. Dwight Pinkney (Git., Wailers), Lloyd Parks (B., Studio One), Desi Jones (Dr., „The Art of Reggae Drumming“) und Robbie Lyn (Key., Lee „Scratch“ Perry). Gesanglich gibt´s u. a. ALA.NI („Santa Baby“), Teddy Teclebrhan („Have Yourself A Merry Little Christmas“) sowie Patrice persönlich („Last Christmas”). (Supow Music) HHHHH