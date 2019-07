Die coolsten Festivals + Verlosungen

30. Juni 2019

Insel-Hammer Open Air, 05.-06.07., Inselklause 24,10 €

Mitten im Landschaftsschutzgebiet mit einem atemberaubenden Blick auf die Elbe, liegt die Harburger-Inselklause. Kultwirt Köni, hat nicht nur immer einen flotten Spruich auf den Lippen, sondern auch viele hausgemachte Spezialitäten für jeden Geldbeutel.

Line-Up Highlights: Nitroville , 5th Avenue, Kapelle Herrenweide, Weltniveau, Horst with no Name Orchestra, D-Wall, Gentility, Filmriss

Airbeat-One Festival, 10.-14.07., Neustadt-Glewe, 129,99€

Die derzeit besten DJ’s bringen dieses Jahr die Menge zum Tanzen. Mit dabei: Der OXMOX März-Titelheld Martin Garrix!

Besucherzahl: ca. 180.000

Line-Up Highlights: Martin Garrix, Alan Walker, Armin van Buuren, Dimitri Vegas &Like Mike, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Vini Vici, DJ Snake, Steve Aoki, Quintino, Alesso

airbeat-one.de

OXMOX verlost die exklusive Airbeat One 2019 Compilation CD

Stadt- und Familienfest Bad Schwartau, 16.-18.08., Marktplatz & Europazelt

Bei dem Fest dürfen sich Klein und Groß auf Live-Bands, Schausteller, Foodtrucks uvm. Freuen! Die zahlreichen (kostenfreien bzw. Erschwinglichen) Aktionen sollen regionale Firme, Vereine und Bands unterstützen, um die kulturelle Vielfalt zu bewahren. Mit dabei: OXMOX-Chef Klaus Schulz mit dem KÄPT’N KAOS CLUB sowie OXMOX-Bandcontest Gewinner #arrested (2018) und Fool’s Paradise (2016).

stadtfest-bad-schwartau.de

Afrika Karibik Fest, 18.-21.07., Wassertrüdingen

Zu Multikulti-Beats, Reggae-Größen und HipHop- & Dancehall-Acts könnt ihr euch auf einen anderen Kontinent tanzen und beim Street Food Markt den Duft der weiten Welt schnuppern.

Besucherzahl: ca. 7.000

Line-Up Highlights: Rootz Underground, La Brass Banda, Mono & Nikitaman, Raggabund, Mokomba, Orange, Mal Élevé, GreeeN

afrika-karibik-fest.de

OXMOX verlost Tickets

Open Beatz Festival, 18.-21.07., 120 €

Süddeutschlands größtes elektronische Musik Festival ist jedes Jahr ein Highlight der EDM- und Electro-Szene.

Besucherzahl: ca. 20.000

Line-Up Highlights: Moonbootica, Alan Walker, Vini Vici, Da Tweekaz R3HAB, Brennan Heart, Nghtmre, Quintino, Angerfist, Bassjackers

Deichband Festival, 18.-21.07., Cuxhaven, 149€

Bei der 15. Ausgabe des Festivasl an der Nordsee wird auf die besten Rock, Pop & Rap Acts gesetzt. Macht euch außerdem auf Djs, Slammer und vielfältige Live-Shows gefasst!

Besucherzahl: ca. 60.000

Line-Up Highlights: Thirty Seconds to Mars, Alligatoah, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Cro, The Kooks, Madsen, Donots, The Hunna, Annisokay, Juju, Nura, Adam Angst

OXMOX verlost Tickets!

Foto Beitragsbild: Ulf Duda

