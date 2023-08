Platte des Monats: Gary Moore, A Different Beat

Elf Jahre nach dem Tod der Rock-Legende Gary Moore erscheint eine Neuauflage seines 13. Studioalbums. Neben den ursprünglichen zehn Titeln sind auf der Special Edition Liner Notes von Journalist Dave Everley und „Fire“ von The Jimi Hendrix Experience beigefügt. Der Gitarrist, Kompnist und Sänger prägte vor allem in den 80ern und 90ern. In „A Different Beat“ erkundet er neue Bereiche, in dem er die typischen Blues und Rock Tracks mit Dance- und Techno-Beats untermalte. Besonders in der Remix-Version von „Cant Help Myself“ ist dies zu hören.