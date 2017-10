Platten des Monats: David Gilmour Live In Pompeii

2. Oktober 2017

David Gilmour

Live In Pompeii

Die Pink Floyd-Legende brach vor zwei Jahr­en auf eine Konzertreise zu ausgewählten his­torischen Orten auf – u. a. führte ihn diese ins Amphitheater von Pompeii. 45 Jahre nach seinem ersten Auftritt in der italienischen Stadt, nahm Gilmour (71) hier sein auf zwei CD’s erscheinendes Live-Album auf. Neue Songs sind genauso vertreten wie alte Solo- und Pink Floyd-Klassiker. Mit dabei sind „Wish You Were Here“, „Money“, „Comfortably Nu­mb“ und viele mehr. Ein absolut gelungenes Werk, egal ob als CD oder audiovisuelle Live-DVD. (Sony)

FS

★★★★★