5. Late Night Shopping am 23.09., SHOPPEN MIT STAR-ENTERTAINMENT IM ALSTERTAL-EINKAUFSZENTRUM – Mit Gewinnspiel!

Fantastisch shoppen und bestes Entertainment genießen. Am Freitag, den 23. September 2022, lädt das Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg ab 18 Uhr wieder zur großen Late Night Shopping Party. Mit Live-Musik von Tom Gaebel & His Orchestra, einer Koch-Show von Ralf Zacherl, einer Tanz-Performance von Patricija & Alexandru Ionel und Dance Beats von Peyman Amin. Bei über 240 Anbietern gibt es jede Menge neuer Trends und Shopping-Vorteile zu entdecken. Lilly Becker, Isabel Edvardsson sowie Maren Gilzer können bei der Star-Style-Show auf dem Catwalk bewundert werden und viele weitere Stars am langen roten Teppich. Der Eintritt ist frei.

Exklusive Late Night Angebote angesagter Marken & Stores

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause zelebriert Hamburgs eleganteste Shopping Mall in Hamburg-Poppenbüttel erneut ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit Star- Entertainment für alle Kundinnen und Kunden. Über 240 Designer-Boutiquen, Marken- Shops, Trend-Stores, Beauty-Anbieter, Juweliere, Fachhändler und Restaurants öffnen in Norddeutschlands größtem Einkaufszentrum – auch als AEZ bekannt – bis weit nach Ladenschluss. Tolle Sonder-Aktionen und exklusive Rabatte erwarten dann alle Late Night Shopper. Bei herrlicher Ausgeh-Atmosphäre und einem abwechslungsreichen Show- Programm kann nach Herzenslust geshoppt werden. Dazu geben Mode- sowie Beauty- Experten individuelle Fashion-, Styling und Make up-Tipps.

‚Style Deinen Star‘ mit Lilly Becker, Isabel Edvardsson und Maren Gilzer

Inspiration für einen neuen Look erhält man direkt auf der ‚Style Deinen Star‘-Bühne im Erdgeschoss: Lilly Becker, Isabel Edvardsson und Maren Gilzer präsentieren ein Outfit, welches im Verlauf der Late Night Shopping Party zusammengestellt wurde! Die TV- Schönheiten kennen sich mit Fashion richtig gut aus. Ob als Model bekannter Marken oder privat auf Social Media. Wie sie sich kleiden, ist regelmäßig Stil-Vorlage für zahlreiche Menschen. Bei der AEZ-Late Night Show ‚Style Deinen Star‘ erhält jeweils ein ganz besonders großer Fan die Chance, Lilly Becker, Isabel Edvardsson oder Maren Gilzer mit den Trends von den Fashion-Anbietern des Einkaufszentrums auszustatten. Ausgewählt werden die Fan-Stylisten vorab per Los. Die drei attraktiven Promi-Damen werden nach dem gemeinsamen Einkauf ihren neu-geshoppten Style vor großem Publikum auf dem Laufsteg präsentieren und zur Fashion-Challenge antreten. Jury sind alle anwesenden Besucherinnen und Besucher. Sie können per Voting den schönsten Promi-Look küren, dabei selbst einen Shopping-Gutschein in Höhe von 500 Euro gewinnen. Anschließend kommen alle Late Night Stars an der Bühne für eine Autogramm- & Selfie-Stunde zusammen.

Live-Koch-Show mit Fernsehkoch Ralf Zacherl

Für Genießer und Kochbegeisterte wird Ralf Zacherl höchstpersönlich eine Kostprobe seines Könnens geben. Der sympathische Koch ist bereits seit 2003 einer der bekanntesten Fernsehköche in Deutschland. Sein Handwerk beherrscht er dabei richtig gut: Mit 26 Jahren wurde er jüngster Sternekoch aller Zeiten. Am 23. September kocht Ralf Zacherl live im AEZ in einer extra im Untergeschoss des Einkaufsparadieses installierten Show-Küche. Vor den Augen der Besucherinnen und Besucher wird der Meister seines Fachs ein leichtes