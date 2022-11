Die schönsten Weihnachtsmärkte 2022 in der großen Übersicht

Die kalte Jahreszeit lädt zum gemütlichen Glühwein schlürfen und Schmalzgebäck na­schen ein. Wer sich auf die vorweihnachtliche Zeit mit einem Bummel über einen der Hamburger Weihnachtsmärkte einstimmen möchte, hat eine große Auswahl.

Hier nun die besten Tipps für einen Bummel über die schönsten und gemütlichsten Märkte

Mitte:

Weihnachtsmarkt Rathaus

Der große historische, von Roncalli veranstal­tete Markt präsentiert sich unter dem Motto „Kunst statt Kommerz“.

Wo? Rathausmarkt, 20095 Hamburg

22.11. – 23.12.2022

Weihnachtsmarkt Gänsemarkt

Märchenhaftes Lebkuchendorf – Rund um das Lessingdenkmal in der Hamburger Innenstadt

Wo? Gänsemarkt, 20354 Hamburg

17.11. – 24.12.2022 von 10:30 – 21 Uhr

24.12.2022 von 10:30 – 14 Uhr

Weißer Zauber Jungfernstieg

Mitten in der City lockt der Markt mit weißen Pagodenzelten und Blick auf die Alstertanne. Der Jungfernstieg strahlt wieder mit dem Motto „Weißer Zauber“

Wo? Jungfernstieg, 20095 Hamburg

17.11. – 29.12.2022

St. Petri Weihnachtsmarkt

Vor Hamburgs ältester noch bestehender Kir­che lädt ein Kunsthandwerkmarkt und ein Märchenwald rund um die St. Petri-Kirche ein.

Wo? Hauptkirche St. Petri, Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg

17.11. – 23.12.2022 von 10:30 – 21 Uhr

24.12. – 24.12.2022 von 10:30 – 14 Uhr

26.12. – 30.12.2022 von 10:30 – 21 Uhr

Weihnachtsmarkt Spitalerstraße

In den kleinen Hütten gibt’s Glühwein und Kulinarisches. Wer Kunsthandwerk und ausgefallene Geschenke sucht, wird eben­falls fündig.

Wo? Jacobikirchhof, Gerhart-Hauptmann-Platz, Mönckebergstraße

17.11. – 30.12.2022 von 10 – 21 Uhr, Sonntags von 11 – 21 Uhr

St. Michaelis Weihnachtsmarkt am Michel

Der Weihnachtsmarkt am Michel ist der älteste in der Hansestadt Hamburg. Seit 1919 öffnet er traditionell am ersten Adventswochenende

Wo? Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg

25.11. – 25.11.2022 von 15 – 19 Uhr

26.11. – 27.11.2022 von 11 – 19 Uhr

Victorian Christmas Market in Hamburg

Genießen Sie die Stimmung des viktorianischen Großbritannien und des europäischen Jugend­stils in der Weihnachtszeit. Viele Stände mit schönen und ausgefallenen Geschenken sowie britischen Kostbarkeiten.

Wo?: in der Baseler Hof Säle, Esplanade 15, 20354 Hamburg

26.11. – 27.11.2022 von 12 – 18 Uhr

Maritimes Flair erlebt ihr auf dem Fleetinsel Weihnachtsmarkt

Die Nähe zum Hafen und die Verbindung zur Alster sorgen beim Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel für maritimes Flair.

Wo? Fleetinsel, Heiligengeistbrücke 20459 Hamburg

21.11. – 30.12.2022

Winter Pride – Weihnachtsmarkt in St. Georg für Queers & Friends

Wo? Kirchenallee / Lange Reihe, 20099 Hamburg-Mitte

21.11 – 23.12 2022

27.12 – 30.12 2022

Nicht nur die Innenstadt lädt ein, die vielen schönen Weihnachtsmärkte zu besuchen. Auch in den anderen Hamburger Stadtteilen lohnt sich ein Bummel um sich vorweihnachtlich inspirieren zu lassen:

Nord:

Ökologischer Weihnachtsmarkt Museum der Arbeit

Wo? Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg (direkt am U/S Bahnhof)

25.11.2022 von 14 – 18 Uhr

26.11.2022 von 10 – 19 Uhr

27.11.2022 von 10 – 18 Uhr

Weihnachtsbummel Eppendorf

Auf dem Marie-Jonas-Platz lädt ein kleines Weihnachtsdorf mit der gemütlichen Pun­schhütten zum Verweilen ein.

Wo? Marie-Jonas-Platz, 20249 Hamburg

22.11. – 30.12.2022

Altona:

Weihnachtsmarkt Ottensen – Bunter und internationaler Weihnachtsmarkt

Wo? Ottenser Hauptstraße, 22765 Hamburg

22.11. – 23.12.2022 von 11 – 22Uhr

Eimsbüttel:

ChristGrindelMarkt – Der kulturelle Weihnachtsmarkt im Grindelviertel

Wo? Allende-Platz, 20146 Hamburg

17.11 – 22.12.2022 von 12 – 22 Uhr,

Sonntags bis 20 Uhr

Nordischer Weihnachtsmarkt in Hamburg-Niendorf – Der größte Weihnachtsmarkt im Nordwesten Hamburgs

Wo? Tibarg, 22459 Hamburg

24.11. – 24.12.2022 von 11 – 21 Uhr

Weihnachtsmarkt Osterstraße

Wo? Fanny-Mendelssohn-Platz, 20259 Hamburg

17.11 – 30.12.2022 von 12 – 21 Uhr,

Sonntags bis 20 Uhr

Wandsbek:

Wandsbeker Winterzauber

Romantisches Winterdorf mit urigen Alm­hütten und einer 400 Quadratmeter großen, ökologischen „Like-Ice-Bahn“. Am 6.12. gibt´s ein Feuerwerk und der Nikolaus hat Geschenke dabei.

04.11.-01.01.23, tägl. 12-22 Uhr (24.12. 11-14, 25.+26.12. 14-21, 31.12. 10-14, 01.01. 14-21 Uhr)

Weihnachsmarkt der Kunsthandwerker im Torhaus Wellingsbüttel

Wo? Kulturkreis Torhaus Wellingsbüttel, Wellingsbüttler Weg 75B, 22391 Hamburg

19.11. & 20.11.2022 von 11 – 18 Uhr

Ökologischer Adventsmarkt auf Gut Karlshöhe

Wo? Gut Karlshöhe, 22175 Hamburg

11.12. – 12.12.2022 von 9 – 18 Uhr

18.12. – 19.12.2022 von 9 – 18 Uhr

Harburg:

Harburger Weihnachtsmarkt

Das historische Rathausgebäude bildet den stimmungsvollen Rahmen für die Buden in­mitten eines Märchenwaldes. Karitative Einrichtungen wie die Seemannsmission be­richten über ihre Arbeit

Wo? Harburger Rathauspl. 1, 21073 Hamburg

17.11. – 29.12.2022, von 11 – 21:30 Uhr,

So von 13 bis 21:30 Uhr

Bergedorf:

Weihnachtsmarkt Bergedorf

Rund um´s Begedorfer Schloss gibt´s eine id­yllische Weihnachtswelt mit viel Holz, war­men Lichtern und leiser Musik in historisch­em Ambiente.

Wo? Bergedorfer Schloßstraße, 21029 Hamburg

20.11. – 20.11.2022 von 11 – 17 Uhr