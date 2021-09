Events vom Summer Islands am 17. und 18.09.

DJ und Produzent Topic landete mit dem Song “Breaking Me” einen Welt-Hit und bald ist er Live auf der Summer Islands Festival Bühne. Mittlerweile ist er aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Nach Breaking Me folgten Titel wie: “Why Do You Lie To Me”, oder der im Juni 2021 veröffentlichte Titel “Chain My Heart”.

SUPPORTED BY B-CASE und DJ OLDE