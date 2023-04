Festival-Guide #21: Mera Luna Festival

Mera Luna Festival

Wo: Flugplatz Hildesheim Drispenstedt

Wann: 12. & 13.08.23

Kostet: ab 75,-

fester Bestandteil der Schwarzen Szene und eines der größten Festivals Deutschlands in diesem Bereich

Line-Up Highlights:

Ville Valo, Fields Of The Nephilim, In Extremo, Project Pitchfork, Subway To Sally, Joachim Witt, Peter Heppner, London After Midnight, L’Âme Immortelle, Hocico, The 69 Eyes, De/Vision, Solar Fake, Diary Of Dreams, Letzte Instanz