Flohmärkte Februar

St. Pauli Nachtmarkt

Mi. 02.02. 16:00-20:00 Uhr

Spielbudenplatz

Flohdom Bahrenfelder Trabrennbahn

Mi. 02.02. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Flohdom Hamburg-Horn

Sa. 05.02. 07:00-15:00 Uhr

rennbahnstraße 96

Flohdom Bahrenfelder Trabrennbahn

Sa. 05.02. 09:00-17:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Flohmarkt Flohschanze

Sa. 05.02. 08:00-16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohmarkt OTTO Parkplatz

Sa. 05.02. 07:00-15:00 Uhr

Moosrosenweg

Der Mädelsflohmarkt

Sa. 05.02. 11:00-16:00 Uhr

Hellgrundweg 50

SUPER-Flohmarkt bei FAMILA

So. 06.02. 06:00-15:00 Uhr

Rissener Straße 105

Piratini-markt ELBE

So. 06.02. 11:00-15:00 Uhr

Osdorfer Landstraße 131-135

Flohdom Bahrenfelder Trabrennbahn

Mi. 09.02. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

HAMBURGER COMIC- UND MANGA CONVENTION

Sa. 12.02. 10:00- 17:00 Uhr

Schlüterstraße 7Flohmarkt Flohschanze

Sa. 12.02. 08:00-16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohmarkt OTTO Parkplatz

Sa. 12.02. 07:00-15:00 Uhr

Moosrosenweg

Flohdom Hamburg-Horn

Sa. 12.02. 07:00-15:00 Uhr

Rennbahnstraße 96

Flohdom Bahrenfelder Trabrennbahn

Sa. 12.02. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Frauenklamottenflohmarkt

So. 13.02. 12:00 Uhr

Brakula – Bramfelder Kulturladen

St. Pauli Nachtmarkt

Mi. 16.02. 16:00-20:00 Uhr

Spielbudenplatz

Flohdom Bahrenfelder Trabrennbahn

Mi. 16.02. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Flohmarkt Flohschanze

Sa. 19.02. 08:00-16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohdom Hamburg-Horn

Sa. 19.02. 07:00-15:00 Uhr

Rennbahnstraße 96

Flohdom Bahrenfelder Trabrennbahn

Sa. 19.02. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Flohmarkt OTTO Parkplatz

Sa. 19.02. 07:00- 15:00 Uhr

Moosrosenweg

St. Pauli Nachtmarkt

Mi.23.02. 16:00-20:00 Uhr

SpielbudenplatzFlohdom Bahrenfelder Trabrennbahn

Mi. 23.02. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Flohmarkt Flohschanze

Sa. 26.02. 08:00- 16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohdom Hamburg-Horn

Sa. 26.02. 07:00-15:00 Uhr

Rennbahnstraße 96

Flohdom Bahrenfelder Trabrennbahn

Sa. 26.02. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Flohmarkt OTTO Parkplatz

Sa. 26.02. 07:00- 15:00 Uhr

Moosrosenweg

