GAGA meets La Paz – Pre-Opening mit family & friends und zahlreichen Prominenten

GAGA meets La Paz

EAT DANCE LOVE – neues Dinner- & Dance-Konzept an den Club-Samstagen

Internationales Tapas-Menü, DJs & Dancefloor – all in one

Einzigartige LED Installation mit 40.800 LEDs sorgt für besonderes Flair und Dancefloor Feeling

Pre-Opening mit family & friends und zahlreichen Prominenten

Hamburg, den 30. März 2022 – Wer endlich wieder Ausgehen, sich mit Freund:innen treffen, entspannt zu Abendessen, Drinks nehmen und Tanzen will – und das alles an einem Ort – , sollte sich ab 2. April die Samstage rot im Kalender anstreichen. Denn nach zwei Jahren C-Pause, öffnet das GAGA endlich wieder seine Türen und startet mit diversen Neuerungen und einem neuem Clubabend-Konzept. „EAT DANCE LOVE – GAGA meets La Paz“ feiert nächsten Samstag in der stilvollen Location über den Dächern der Reeperbahn seine Premiere.

Ab 20 Uhr begrüßt das GAGA seine Gäste mit einem internationalen Tapas-Menü vom neuen Dinner-Partner La Paz. Bei sanften Elektroklängen und Jazz-Melodien kann genussvoll gespeist werden. Ob Minz-Guacamole oder Thunfischtatar, geschmortes Rind mit Pimentos, kanarische Kartoffeln, Oktopusceviche oder einem Traum aus Pistazien – eine gute Grundlage für den anschließenden Party-Abend ist sicher. Ab 23 Uhr wandelt sich die Atmosphäre, der Sound wird rhythmischer, satte Beats und Bässe schallen durch den Club, die Tische werden abgeräumt und die Party beginnt. Beste DJs und eine neue einzigartige digitale LED Stripe Installation mit 40.800 LEDs sorgen für ein einmaliges neues Dancefloor Feeling. Das Menü inkl. Club-Eintritt kostet 49,– Euro pro Person und kann reserviert werden über dinner@ga-ga.de

Pre-Opening family & friends

Dass das neue Konzept überzeugt, davon konnten sich bereits am Dienstag zahlreiche Gastro-KollegInnen und prominente HamburgInnen überzeugen. GAGA-Clubbetreiber Ramin Dibadj und La Paz-Chef Kemal Üres luden zum EAT DANCE LOVE for family & friends. Bei chilligem Club-Sound und leckeren Gourmet-Tapas wie Oktopuschevice oder Thunfischtatar ließen sich die Gäste die neue Lichtanlage präsentieren und genossen einen entspannten Club-Abend auf der Reeperbahn.

„Gerade in diesen Zeiten muss man die Feste feiern, wie sie fallen“, sagte auch Phong Lan Hofer, die aus ihrer neuen Heimat Mallorca zur Stippvisite in Hamburg war. Kunstagentin Jenny Falckenberg begrüßt das Konzept mit Dinner und Dance: „Man kann am Sonnabend mit Freunden ausgehen und muss nicht immer die Location wechseln. Erst leckere Tapas, dann Tanzen, das ist doch ideal für einen schönen Abend.“ „Diese Kombi ist einzigartig,“ sagt GAGA-Clubbetreiber Ramin Dibadj. „Wer am Wochenende ausgeht, bekommt bei uns alles an einem Ort: Dinner, Drinks, Party. Kein Location-Hopping und Zeitverlust. Wir bieten den Gästen unseren stilvollen Club als eigenes Wohnzimmer, kosmopolitisch und mit internationalem Flair, aber nicht schickimicki.“

Das weiß auch Scooter-Frontman und Sänger H.P. Baxxter zu schätzen, der sich in einer der samtbezogenen Sitzecken niederließ und bei Drinks und Tapas angeregt mit Birte Ballauff von Hamburg Car Events über Oldtimer fachsimpelte. Hamburg Tourismus-Geschäftsführer Michael Otremba kam – gut behütet -mit seiner Frau Claudia und weiteren Tourismus-Chefs aus sechs Bundesländern und freute sich, sein Hamburg gleich in bester und kulinarischer Partylaune zu zeigen. „Foodsharing ist sexy,“ sagt Gastronom Kemal Üres vom La Paz. „Ein Tapas-Menü ist ideal als Start in einen wundervollen GAGA Club-Abend. Man geht mit FreundInnen aus und teilt sich ein paar Köstlichkeiten. Bei unseren Gourmet-Tapas ist für jeden etwas dabei, auch vegetarisch und vegan.“

Auch an der Bar gesehen: Model Marie Amière, Schauspielerin Andrea Lüdke, Jürgen und Chun Li Hunke, DJ Kai Schwarz mit Janika Jäcke, Hockey-Olympionike und Unternehmer Moritz Fürste, Moderatorin Kristin Zirnsak, Uwe Bergmann, die Küchenfreunde-Chefs Hannes Schröder und Tim Lang, Sänger Poyraz Akgül, Hamburg1-Moderator Bedo mit Freundin Serap uvm.