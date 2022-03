HAMBURG Premiere: EFFIGIE – Das Gift und die Stadt – *Gewinnspiel*

Sondervorführung in HAMBURG

EFFIGIE – Das Gift und die Stadt

in Anwesenheit von

Suzan Anbeh, Christoph Gottschalch, Ulrich Sachsse, Nicola

Melissian, Udo Flohr u.a.

am 21. März 2022

17:30 Uhr – Fotocall

18:00 Uhr – Filmbeginn

Wo: Zeise-Kinos HAMBURG

Der historische Kriminalfilm EFFIGIE – Das Gift und die Stadt ist das Regie-Debüt von Udo Flohr und zeichnet ein lebendiges Bild einer Ära die uns näher ist als es zunächst scheint. Basierend auf wahren Begebenheiten und anhand von Original-Gerichtsakten wird die Geschichte von Gesche Gottfried erzählt – eine der ersten jemals identifizierten Serienmörderinnen. Zwischen 1813 und 1827 soll Gottfried – auch bekannt als der „Engel von Bremen” – fünfzehn Menschen mit „Mäusebutter” (ein Gemisch aus Schmalz und Arsen) ermordet haben. Weitere 20 Opfer überlebten. 1831 wurde sie im Alter von 46 Jahren hingerichtet, was auch die letzte öffentliche Exekution Bremens war. In den Hauptrollen zu sehen sind Suzan Anbeh („Elementarteilchen”, „French Kiss”, „Inga Lindström”) als Gesche Gottfried und Elisa Thiemann („Der Usedom-Krimi”, „Gladbeck”) als Gerichtsschreiberin Cato Böhmer. Ergänzt wird das Ensemble durch Christoph Gottschalch („Großstadtrevier”, „Rote Rosen”, „Wir vom Revier”) als Senator Droste, Uwe Bohm („Tatort”, „Der Alte”) als Kommissar Tonjes sowie Roland Jankowsky (bekannt als „Kommissar Overbeck” aus „Wilsberg”) als Kapitän Ehlers. Die Filmmusik, die auch als Soundtrack verfügbar ist, entstand in enger Zusammenarbeit zwischen Komponist und Dirigent Nic Raine und den Prager Philharmonikern [2] (bekannt für „Das Leben der Anderen”, „Arrival”, „Hannibal”). Weltpremiere feierte EFFIGIE – Das Gift und die Stadt 2019 beim Filmfest Bremen – und damit in der Stadt, in der die unglaubliche Geschichte ihren Ursprung fand. Udo Flohrs Regiearbeit wurde bereits mehrfach international ausgezeichnet und war 2021 zudem in der Vorauswahl der Golden Globes [3] und Oscars.

