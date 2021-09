HarteSchaleWeicherKern: JACK Apple & Tonic und das Museum of Popcorn eröffnen DEN neuen Insta-Spot in Hamburg

Hamburg, 06.09.2021 – Wer einen neuen, spektakulären Instagram-Fotospot

sucht, wird in den kommenden vier Wochen in Hamburg fündig. Seit dem 03.09.

hat die Hansestadt, die schon länger zu den „Most Instagrammable Places“

zählt, einen neuen Hotspot für das ultimative Instagram-Foto mit Like-

Garantie: die #HarteSchaleWeicherKern Installation von JACK Apple & Tonic im

Museum of Popcorn – zum Hineinklettern, Posieren, Fotografieren, Filmen und

Spaß haben.

#HarteSchaleWeicherKern – das ist mehr als nur der Hashtag, mit dem Social Media

Fans ihre JACK Apple & Tonic Instaspot-Pictures taggen können. Das Motto beschreibt

auch treffend das neue JACK Apple & Tonic Insta-Set aus harter Schale und weichem,

kuscheligem Kern, das Besucher*innen ab sofort im Hamburger Museum of Popcorn

erwartet. Zufall? Nein! Denn das Design dieses Eyecatchers für euren Instagram Feed

wurde in Zusammenarbeit mit dem Museum of Popcorn und ihren Installationsbauern

auf den Hashtag abgestimmt – in vier Wochen von der Kreatividee bis hin zum Launch.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die „harte Schale“ in Fassoptik und leuchtendem

Apfelgrün erinnert an JACK DANIEL’S Tennessee Apple mit dem Geschmack knackig-

frischer Äpfel. Der „weiche Kern“ besteht aus einer kuscheligen Polsterung in stylischem

Gold. Ganz getreu dem Motto des neuesten Premixed Longdrinks von JACK:

#HarteSchaleWeicherKern. Denn mit JACK Apple & Tonic gibt es erstmals eine JACK Dose

mit 3% Alkoholgehalt und im Slim Can Format.

Die smoothen 3% Vol. machen den Drink perfekt für den Feierabend im Park oder für

ein Early-Evening-Get-Together auf der Dachterrasse. Übrigens: Alle Besucher*innen

über 18 Jahre bekommen, wenn sie wollen, nach ihrem Besuch im Museum of Popcorn

am JACK Apple & Tonic Insta-Spot eine Dose zum Probieren geschenkt. Achtung: Das

gilt nur so lange, wie die Installation im Museum zu sehen ist, also bis zum 03. Oktober!

Ein Grund mehr, sich diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Kleiner Hinweis: Der

JACK Apple & Tonic Insta-Spot ist nur für Menschen ab 18 Jahre zugänglich.