Heimkinostart DIE KÖNIGIN DES NORDENS

DIE KÖNIGIN DES NORDENS – Der Film mit der mehrfach ausgezeichneten Trine Dyrholm in der Titelrolle über die visionäre Herrscherin Margarethe I. erscheint am 18. Februar 2022 Digital als EST und am 25. Februar 2022 auf DVD.



DIE KÖNIGIN DES NORDENS startete am 30. Dezember 2021 bundesweit in den Kinos und erhielt weite mediale Aufmerksamkeit und hervorragende Resonanz.

Der Film porträtiert die Kämpferin Margarethe, die im Jahr 1402 ihrer Zeit weit voraus war. Sie opfert ihre persönlichen Wünsche und Ziele für ihr Land, aber auch im Sinne einer absoluten Herrscherin. Mit opulenten Bildern wird damit das faszinierende Leben von einer der interessantesten Frauen der Weltgeschichte dargestellt.

Die Protagonistin wird von Trine Dyrholm, die als erfolgreichste dänische Schauspielerin gilt, verkörpert. Sie erhielt schon zahlreiche Auszeichnungen, wie unter anderen den Silbernen Bären als Beste Schauspielern auf der Berlinale 2016 und siebenmal den dänischen Filmpreis Bodil.