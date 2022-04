Hoffest 13.05. bis 15.05.2022 – Zur Aktionswoche Alkohol 2022 „Alkohol? – Weniger ist besser!“

Zur Aktionswoche Alkohol 2022 „Alkohol? – Weniger ist besser!“ (www.aktionswoche-

alkohol.de) veranstaltet von den Guttemplern und dem Therapiehilfe Verbund ein Hoffest

in Hamburg mit Schwerpunkt auf der Sucht-Selbsthilfe. Die Räumlichkeiten und Gärten der

Adenauerallee und der Böckmannstraße laden zum Auftakt am Freitag ab 18 Uhr zu einem

geselligen Beisammensein ein. Am Samstag und Sonntag öffnen sich jeweils um 12 Uhr die

Türen. Eine bunte Infomeile und diverse Akteure der Selbsthilfe werden umrahmt von einem

vielseitigen Kulturprogramm. Zwischen Musik und Kunst liefert die hauseigene Kaffeewelt

natürlich auch die richtige Verpflegung für ein gelungenes Fest.

Programm:

Pop-Art Ausstellung: Timur Erdali „The Art of Ti“

Gemälde und Fotoarbeiten: Florian Specht

Audiovisuelle Präsentationen der Projekte der Guttempler und ihrer Entwicklung

Freitag:

18 Uhr Beginn: Afterwork Party in der Böckmannstr. 4

19 Uhr Beginn: Livemusik

– The Bottlenecks – Zwei Gitarren zwei Stimmen I Sentimental Beauty Shit

– Miu I Soul-Pop, modern retro soul. Im November vergangenen Jahres gab Miu

mit einer 10-köpfigen Band das erste verstärkte Konzert in der Elbphilharmonie.

Miu hat sich als Soulpop-Sängerin in der Musikszene etabliert, https://miu-

music.org/

Samstag:

14 Uhr Beginn: Konzerte und DJs

– Rock Suckers & Mensch Moritz

– Fahrrad-DJs Seven Inch Heaven (https://www.facebook.com/seveninchheaven/)

19 Uhr Beginn: Open Stage

Sonntag:

 13 Uhr Beginn im Saal:

– Swing Dance und Indi Pop Darbietung einer Original Swing Dance Band

Ab 14 Uhr beginnt ein Schnupper-Kurs für alle Interessierten!

 17 Uhr Beginn: Abschluss-Konzert

– HORST WITH NO NAME

Der Eintritt ist frei!

Bundesgeschäftsstelle der Guttempler in Deutschland e.V.

Guttempler in Deutschland Landesverband Hamburg e.V.

Therapiehilfe Verbund

Veranstaltungsort:

Adenauerallee 45 und Böckmannstraße 4 in 20097 Hamburg