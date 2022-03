Keimzeit-Frontmann zu Besuch im OXMOX

Die Rocker kommen am 07.12.22 auf Tour in die Markthalle

Der Frontmann der Band Keimzeit, Norbert Leisegang, besuchte am 21.02.22 die OXMOX Redaktion – im Gepäck die neue Platte „kein Fiasko“.

In diesem Jahr hat die brandenburgerische Band das neues Studioalbum herausgebracht, bei welchem sie ihrem Sound treu bleiben: oft ruhig und nachdenklich, teils auch rockig.

Keimzeit sind mit ihren Hits in diesem Jahr auch wieder auf Tour.

Am 07.12.2022 machen sie Halt in Hamburg (Markthalle).

Ihr wollt das neue Album „Kein Fiasko“ handsigniert gewinnen?

Dann schreibt uns eine Email mit dem Betreff „Gewinnspiel Keimzeit“!

Viel Glück!