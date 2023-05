Konzert-Tipp: Fr, 12.5.2023 Dead by April, Gruenspahn, Ticket ab 30 Euro

Freitag, 12.5.2023

Dead by April, Gruenspahn, Ticket ab 30 Euro

19:00 Uhr

Dead by April ist eine 2007 von Sänger Jimmie Strimell und Pontus Hjelm gegründete Metal-Band aus Göteborg. Bereits ihre zweite Single Losing You konnte sich auf Platz 1 der schwedischen Charts platzieren und sie erhielten dafür zwei Auszeichnungen: den Swedish Metal Award und den Bandit Rock Award als beste Newcomer. Was die Gruppe allerdings so Bemerkenswert macht, ist deren ständiger Line-up Wechsel. Es ist ein ständiges Gehen und Kommen. Man weiß eigentlich nie so richtig, welche Mitglieder gerade mit on tour sind. So wurde Henric Liljesand (Bass) damals durch Marcus Wesslén und Schlagzeuger Alexander Svenningson durch Marcus Rossell ersetzt. 2012 verliess dann Frontmann Jimmie Strimell die Band. Ersatz fand man in Christoffer “Stoffe” Andersson, jedoch nur nur kurze Zeit, denn Strimell kam nach einem Drogenentzug wieder zurück. Auch Pontus Hjelm, der die Band 2010 verliess, ist wieder mit von der Partie. Nun gehen Dead By April erneut on tour und präsentieren ihr fünftes und neues Album Worlds Collide – mit einem Sound der zwischen Linkin Park und Sonic Syndikate liegt.