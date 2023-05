Konzert-Tipp: Mi, 10.5.2023 Popa Chubby, Fabrik, Tickets ab 34 Euro

Mittwoch, 10.5.2023

Popa Chubby, Fabrik, Tickets ab 34 Euro

20:00, 19:00 Uhr (Einlass)

Als der amerikanische Electric-Blues Sänger und Gitarrist Popa Chubby mit sechs Jahren zusammen mit seinem Vater ein Konzert von Chuck Berry sah war es um ihn geschehen, er wollte Rock-Gitarrist werden. Zu seinen weiteren musikalische Einflüsse zählen ebenso Musiklegenden wie Jimi Hendrix, Jeff Beck, Jimmy Page und Eric Clapton. Bereits in den späten 1980er trat Popa oft in der New Yorker U-Bahn auf, bis er die Möglichkeit erhielt, Auftritte im Blues-Club Manny’s Carwash zu bekommen. In den späten Siebzigern wurde er dann von der Punk-Rock-Legende Richard Hell für eine Welttournee engagiert und er kann stolz von sich sagen, dass er seit Anfang der 90er bisher jedes Jahr ein Album veröffentlicht hat. Auf seiner kommende Europa Tournee präsentiert Chubby ein rasantes Best of Set seiner Musik – eine Mischung zwischen Blues, Rock, Rap und Soul – und natürlich Songs von seinem aktuellen Album Emotional Gangster.