Lieblingswein trifft Alsterwasser – Lieblingswein Alster Dinner Shipping, 10.05.

Feine Weine und köstliche Kulinarik passen hervorragend mit Alsterwasser zusammen, dachten sich Nina und Matthias Deutschmann vom Alsterdorfer Weinhandel Lieblingswein. Am 10. Mai treten sie zusammen mit Kay Manzel von KM Catering den Beweis an, wenn es Leinen los heißt zum ersten Lieblingswein Alster Dinner Shipping. Vier frühlingshafte Gänge treffen auf ausgewählte Weine vor allem von Weingütern aus der Südpfalz, die von Winzersekt über Weißwein, Rosé und große Rote die ganze Bandbreite von herausragender Winzerkultur beherrschen. Auf der rund vierstündigen Fahrt ab Jungfernstieg gibt es Einblicke in die Weinwelt und Ausblicke auf das Frühlingsblühen rund um die Alster und ihre Fleete. Das Probeanstoßen der Veranstalter bei herrlichem Wetter war bereits ein voller Erfolg.

Lieblingswein Alster Dinner Shipping am Mittwoch, den 10. Mai um 19 Uhr.

4-Gang-Menü mit Weinbegleitung, Wasser und Kaffee für 139 Euro pro Person

Anmeldung unter in**@li************.com und Informationen unter lieblings-wein.com

Abfahrt 19:15 Uhr (Zustieg für Nachzügler gegen 19:45 Uhr nach einer Binnenalsterrunde) – Ankunft am Jungfernstieg gegen 23:00 Uhr

💜 Aperitif mit Winzersekt Méthode champenoise

+++

Carpaccio von Seeteufel mit Salat vom grünen Spargel

+++

Spaghettini mit Ragout von Wildfang Rotgarnele

+++

Kalbsrückensteak mit Rahm von Kräutersaitlingen, Frühlingsgemüse aus Spargel, Fingermöhren und Zuckerschoten und Kartoffelgratin

+++

Duo Mousse au Chocolat mit Erdbeere und Mango

💜 Begleitende besondere Weinüberraschung von Lieblingswein zu jedem Gang

🥦 Auf Wunsch eine vegetarische Menü-Alternative