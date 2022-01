Message on a box von Jeannine Platz: Neuer Heimathafen für Kunst-Container nach 18-monatiger Weltreise

Anderthalb Jahre, auf 13 Schiffen und einmal rund um die Welt ist das monumentale Kunstwerk von Jeannine Platz gereist und findet nun eine neue Heimat auf dem Platz vor dem Maritimen Museum in der Hafencity. Vier Tage benötigte die bekannte Hamburger Künstlerin Jeannine Platz im Mai 2020, um einen roten Hamburg Süd-40′-Container in ein etwa zwölf Meter langes und zweieinhalb Meter hohes Kunstwerk zu verwandeln. Die eine Seite ziert mit dem Hamburger Hafen eines ihrer Lieblingsmotive und zugleich der Heimathafen von Hamburg Süd. Auf der anderen Seite schickt eine Kalligrafie eine verbindende Botschaft in die Welt: „You dip your finger into the sea and you are in touch with the whole world.“

Die Route führte auf 13 unterschiedlichen Schiffen von Hamburg Süd über die Weltmeere von Kontinent zu Kontinent bevor der Kunst-Container nach achtzehnmonatiger Reise im November für drei Wochen auf dem Vorplatz des Maritimen Museums ausgestellt. Jeannine Platz wird am 3. und 4. 11. auf den Innenwänden des Containers die Reiseroute und die Schiffe künstlerisch festhalten. Der Kunst-Container kann an zwei Samstagen am 6.11. und 13.11. sowie am Sonntag, den 21.11. jeweils von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden, bevor er dann in Einzelteile zerlegt und die wertvollen Seitenwände herausgeschnitten werden. In einer Auktion am 22.11. im Maritimen Museum wird er unter Leitung von Auktionatorin Dr. Katharina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein von Sothebys versteigert. Der Erlös geht auf Wunsch von Jeannine Platz und Hamburg Süd an Seemannsmissionen weltweit, die auf der Reise des Containers lagen.

Mehr Infos auf www.jeannine-platz.de und www.hamburgsud-line.com

Credit Jeannine Platz / Bilder vor dem Maritimen Museum von Florian Schade