Mo, 17.04.23 und Di, 18.4.23 – The Baboon Show, Markthalle, Ticket  35 Euro

Montag, 17.04.2023 und Dienstag, 18.4.2023

The Baboon Show, Markthalle, Ticket 35 Euro

20:00 Uhr, 19:00 Uhr (Einlass)

Die schwedische Punk-Band The Baboon Show spielen 77er Punk. Ihre Vorbilder sind Blondie, die Ramones, AC/DC und die Toy Dolls. Bemerkenswert ist, dass ihre Songs meist sehr kurz sind, ohne längere Intros. Auf dem Album Damnation befinden sich z. B. 10 Tracks bei einer Gesamtspielzeit von 27 Minuten. Ebenso markant Ist die Stimme von Lead-Sängerin Cecilia Boström. 2017 waren sie als Vorgruppe von den Toten Hosen. Heute stellen die Musiker ihr neuntes und zugleich neues Album God Bless You All ihren Fans vor.