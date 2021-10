Otto am Freitag (15.10.) im Zwick Hamburg!

Otto am Freitag (15.10.) mit Jens Ritter live im Zwick Hamburg!💖😻

Alive!Kultur Gründer, Kult-Basser und Zwick Chef Uli Salm:

Allen ein super Wochenende mit ein paar wunderschönen Fotos von heute Mittag aus dem ZWICK St. Pauli😍😍😍

Unser aller Lieblings OTTO bekommt von unserem Freund und Gitarrenbau Hero JENS RITTER die 3D OTTIFANTEN GITARRE überreicht.

Die Gitarre ist der absolute Hammer und wird OTTO ab jetzt auf seinen Tourneen begleiten♥️♥️

Übrigens, Jens Ritter ist für mich der Allerbässte Gitarrenbauer weltweit und ich bin einer seiner größten Fans, er hat z. B. auch meinen ZWICK Bass gebaut.

Die Instrumente von Jens sind einmalig, einige der berühmtesten Musiker spielen Jens Ritters einmalige Gitarren & Bässe: LADY GAGA, früher PRINCE, der ja leider nicht mehr bei uns ist, GEORGE BENSON, VAN HALEN, DAFT PUNK, PHIL LESH von GRATEFUL DEAD uvm.

Instrumente von Jens Ritter hängen in den größten Museen der Welt: im Metropolitan Museum in New York, im Modern Art Museum in Boston & im Smithonian Museum in Washington DC um nur einige zu nennen…..

Du hast dich mal wieder selbst übertroffen lieber Jens!!!!