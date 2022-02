Seit ihrer Gründung 1977 zählen NBZ zu den beliebtesten europäischen Blues-Bands, was auch an ihren energetischen Bühnen-Shows liegt,

die sie u. a. als Special Guests von Eric Clapton zum Besten gaben.

Nach mehreren Alben in unterschiedlichen Besetzungen (u. a. „Avalanche“ 2019), melden sich Nine Below Zero endlich wieder live zurück:

Neben Dennis Greaves (Git., Ges.), Ben Willis (B.) und Sonny Greaves (Dr.) mit der Bluesharmonika-Legende Mark Feltham (Ex-Rory Gallagher Band).